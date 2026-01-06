Постни храни богати на витамин B12

Не ядете месо, но искате да увеличите нивата на B12 по естествен път? Ето 5 индийски вегетариански храни, които помагат

Дефицитът на витамин B12 е широко разпространен здравословен проблем, засягащ милиони индийски вегетарианци, тъй като диетата им се състои предимно от растения, но тялото им се нуждае от източници на B12 от животински произход. Тялото се нуждае от това жизненоважно хранително вещество, за да поддържа нервната функция, да произвежда червени кръвни клетки и да генерира енергия, но вегетарианците често не успяват да си набавят достатъчно. Въпреки това, освен добавките, няколко вегетариански индийски храни могат да помогнат за подобряване на нивата на B12 .

Мляко

Стандартна чаша краве мляко съдържа 1,1 микрограма витамин B12, което покрива 45% от необходимите 2,4 микрограма за дневен прием на витамин B12 за възрастни. Млякото служи като основа за индийските домакински напитки, които включват чай, млечни шейкове и чаши за топли напитки, които семействата могат да консумират всеки ден, като по този начин осигуряват лесен начин за увеличаване на консумацията на мляко.

Изследванията показват, че B12 в млякото съществува във форма, която тялото може лесно да абсорбира с високи скорости, независимо от възрастта или нивата на стомашна киселинност. Комбинацията от подправки с куркума (халди) ще осигури допълнителни противовъзпалителни свойства, като същевременно можете да я използвате и за приготвяне на овесена каша за закуска. Млякото е особено полезно за деца и бременни жени, защото позволява тяхното развитие по естествен път, без да е необходимо приемането на допълнителни добавки

Кисело мляко

Една порция обикновено нискомаслено кисело мляко съдържа 0,6-1,0 микрограма B12, а живите култури в продукта спомагат за по-добро здраве на червата, което подобрява усвояването на B12. Всяко индийско хранене включва дахи, което служи като помощно средство за храносмилането, а също така помага за борба със симптомите на дефицит на B12, които се проявяват като афти и запек.

Процесът на ферментация води до минимално увеличение на съдържанието на B12, защото бактериите създават малки количества от това хранително вещество по време на процеса, което води до по-добро съдържание на B12 в домашно приготвеното извара, отколкото в купеното от магазина извара. Проучванията свързват редовния прием на кисело мляко с по-високи серумни нива на B12 при вегетарианци от Южна Индия. Добавката съдържа пробиотици, които помагат за намаляване на възпалението в тялото, което е резултат от дефицит на B12 и причинява симптоми на нервно изтръпване. Комбинацията от желязо и B12 по време на менструация осигурява на жените защитен механизъм срещу анемия.

Обогатени зърнени храни (без захар)

Витамините B12, които се намират в зърнените закуски, съдържат 1,0-2,5 микрограма от това хранително вещество на порция. Изследванията показват, че обогатяването на храните осигурява на хората количество B12, което съответства на количеството, което може да се намери в животинските продукти. Производственият процес на преработени храни поддържа съставките им на стабилни нива през целия им производствен цикъл. Избраният вариант осигурява подходящи резултати за хора, които внимателно подбират храната си, както и за възрастни хора, които имат затруднения с преработката на млечни вещества. В Индия, предразположена към дефицит, обогатените зърнени храни намаляват нивата на анемия с 15-20% в проучвания. Изберете сортове с ниско съдържание на захар, за да избегнете скокове на кръвната захар.