Сутрешна или вечерна разходка: Коя от двете изгаря повече мазнини

От контролирането на кръвната захар до поддържането на здравето на сърцето, ходенето е известно с редица ползи за здравето. То е и добре установена мярка, която осигурява изгаряне на мазнини и цялостни метаболитни ползи. Изследвания на NIH показват, че ходенето увеличава окислението на мазнините и помага за регулиране на телесния състав. Въпреки това, за изгарянето на мазнини важна роля играят и много други фактори, като диета, начин на живот и постоянство. С това има и друг често задаван въпрос: влияе ли определено време на деня на ефективността на изгаряне на мазнини от ходенето? По-долу дешифрираме кое време изгаря повече мазнини; ходенето сутрин или ходенето вечер.

Когато ходим, тялото използва предимно аеробен метаболизъм, за да генерира енергия. Това означава, че разчита на кислород, за да разгражда енергийните източници, главно мазнини и въглехидрати, за да захранва мускулите. Пропорцията на всеки източник на гориво, която тялото използва, зависи от интензивността, продължителността и хранителното състояние. За да разберем кое време е по-благоприятно за изгаряне на мазнини, трябва да разберем каква е разликата между гладуването и приема на храна.

Според проучване на NIH , когато човек ходи на гладно, нивата на гликоген в тялото са по-ниски, а нивата на инсулин са минимални. Това насърчава тялото да разчита повече на окислението на мазнините за енергия.

За разлика от това, ходенето след хранене измества метаболизма към използване на глюкоза от скорошното хранене. И двете състояния изгарят калории, но източникът на субстрат е различен, а именно мазнини спрямо въглехидрати.

Проучване от 2015 г. показа, че упражненията преди закуска увеличават 24-часовото окисление на мазнините в сравнение с упражненията след хранене.

Времето за ходене обикновено се избира въз основа на удобството. Както сутрешните, така и вечерните разходки могат да осигурят редица ползи за здравето. Факторът, който влияе върху изгарянето на мазнини, е енергийният източник, който тялото предпочита да използва.

Окислението на мазнините може да е по-високо сутрин.

Гладуването през нощта намалява запасите от гликоген и нивата на инсулин. По-ниските нива на инсулин благоприятстват разграждането на мазнините и освобождаването на свободни мастни киселини в кръвния поток. Проучванията показват, че упражненията преди закуска увеличават острото окисление на мазнините, което означава, че по-висок дял от изгорените калории по време на тренировката идват от мазнини. Обикновено хората са на гладно сутрин, което кара тялото да разчита на окислението на мазнините за енергия. По този начин се изгарят повече мазнини. За разлика от това, вечер хората са сити, поради което гликогенът и кръвната захар са по-високи, така че тялото може да разчита повече на въглехидрати по време на разходката.

Така че, като цяло, сутрешното ходене може да изгори повече мазнини.

Упражненията на гладно понижават нивата на кръвната захар, което може да повлияе на енергията, фокуса и сърдечно-съдовата стабилност. Така че, дори ако сутрешните разходки на гладно могат да увеличат окислението на мазнините, те може да не са безопасни или подходящи за всеки.

Проучванията показват, че хора, склонни към замаяност, световъртеж или припадък, могат да изпитат ниска кръвна захар по време на упражнения на гладно. Друго проучване твърди, че при упражнения на гладно, особено в продължение на 60-90 минути, тялото може да започне да използва аминокиселини от мускулните протеини за енергия. С течение на времето, многократните продължителни тренировки на гладно без правилно хранене могат да намалят мускулната маса. Хората с диабет или хипогликемия или тези със сърдечни или метаболитни заболявания трябва да бъдат по-внимателни.