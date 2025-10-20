3 любими храни за здрав черен дроб

Черният дроб е един от най-жизненоважните органи в човешкото тяло. От филтрирането на кръвта до отстраняването на токсините, органът поддържа здравето на тялото и осигурява безпроблемното му функциониране. Що се отнася до здравето на черния дроб, здравословното хранене е важно.

Но понякога здравословното не е вкусно и желанието да продължим по този път угасва бавно и напълно. Сега, вирусен и професионално признат гастроентеролог от Instagram сподели 3 хранителни комбинации, които са идеални за здравето на черния дроб и отбелязват квадратчето на здравословните и вкусните. Тези прости и богати на хранителни вещества храни намаляват възпалението, защитават чернодробните клетки и подобряват здравето на червата.

Фурми и орехи

Ако винаги търсите нещо сладко в килера, тогава консумацията на фурми и орехи ще бъде точно това, което трябва да ядете. „Обикновено ги комбинирам с орехи, които са богати на омега-3 за бърза и здравословна закуска“, каза д-р Джоузеф Салхаб, гастроентеролог от Флорида, във видеоклип . Фурмите са обогатени с антиоксиданти, докато омега-3 в орехите намаляват възпаленията и оксидативния стрес.

Кисело зеле и ферментирали туршии

Ферментиралите храни имат всякакви хранителни и здравословни ползи, когато се консумират умерено. Киселото зеле, немска ферментирала туршия, и други подобни храни съдържат пробиотици, които са полезни за червата и черния дроб. „Здравословните чревни бактерии могат да помогнат в борбата с мастния черен дроб“, каза лекарят с 1,6 милиона последователи в Instagram. Тези туршии насърчават растежа на полезните бактерии, подпомагат храносмилането и намаляват натрупването на мазнини в черния дроб.

Тъмен шоколад и микс от ядки

Тази комбинация е основен елемент в множество марки здравословни храни. Докато смесените ядки са богати на витамин Е, който съдържа антиоксиданти, предпазващи чернодробните клетки от увреждане, тъмният шоколад съдържа флавоноиди, които също са полезни за черния дроб. „Затова комбинирам и двете за вкусна и сладка закуска“, каза Салхаб.

Значение на здравето на черния дроб

Според Американската фондация за черния дроб, около 4,5 милиона възрастни в САЩ са диагностицирани с чернодробно заболяване. От стеатотично чернодробно заболяване, свързано с метаболитна дисфункция (MASLD), до тежката му форма, стеатохепатит, свързан с метаболитна дисфункция (MASH), чернодробните заболявания не показват ранни симптоми, но могат да причинят големи увреждания на организма с течение на времето. Включването на тези антиоксидантни храни в ежедневните хранения не само ще подпомогне, но и ще подобри функцията на черния дроб.