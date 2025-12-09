Натурални напитки, които могат естествено да понижат нивата на кортизол

Ако има едно нещо в живота на всеки човек, което е в изобилие, това е стресът. Тежестта на работата, очакванията от семейството, надеждата за хоби и желанието за успех в живота. Всички те допринасят за повишено ниво на стрес, което ви кара да търсите най-близкото възможно решение.

5 признака, че имате висок кортизол

Но откъде произлиза стресът? Всичко е кортизол. Кортизолът е хормон в тялото, който надбъбречните жлези произвеждат и освобождават. Той е основният хормон на стреса в тялото, който контролира настроението, мотивацията и страха. Колкото по-големи са проблемите в живота, толкова по-високо е нивото на кортизол и последствията от това могат да бъдат главоболие, проблеми със съня, наддаване на тегло, тревожност, депресия и други.

Въпреки че упражненията и управлението на стреса са жизненоважни за поддържането на здравословни нива на кортизол, здравословното хранене също е малка и проста стъпка, която може да има впечатляващи резултати. През зимата, когато идеята за топла напитка звучи като рай, има многобройни напитки, които могат естествено да помогнат за понижаване на нивата на кортизол. Ето пет от тях.

Още: Какво точно се случва с тялото ни по време на паник атака?

Зелен чай

Отпиването на зелен чай не само ви кара да се чувствате топло в хладното време, но и намалява нивата на кортизол. Много обичаната напитка съдържа антиоксидантно съединение, наречено епигалокатехин-3-галат (EGCG), което прекъсва активността на определени химикали, които тялото използва за производството на кортизол. Проучване от 2022 г., публикувано в Spandidos Publications, установи, че хора с умерено заекване, които пият шест чаши безкофеинов зелен чай дневно в продължение на шест седмици, са понижили нивата на кортизол и са подобрили психичното си здраве.

Кокосова вода

Синдромът на Кушинг е сериозно заболяване, причинено от високо ниво на кортизол. В този случай калият в организма е много по-нисък, състояние, известно като хипокалиемия. Кокосовата вода съдържа 15% от дневната стойност на калий и е чудесен източник на електролити. Тя може да помогне за поддържане на нивата на калий, а оттам и на нивата на кортизол.

Още: Гладни сте дори след хранене - ето каква може да е причината

Портокалов сок

Дневната ви чаша портокалов сок е пълна с вкус и сила, за да намали нивата на кортизол. Консумацията на високи дози витамин C дневно може да доведе до по-бързо възстановяване на кортизола след стресови ситуации, според проучване на „Стрес и здраве“ от 2023 г.

Кефир

Ферментиралите млечни продукти като кисело мляко и кефир също могат да помогнат за намаляване на стреса. Това е така, защото те съдържат голямо количество пробиотици, които помагат за намаляване на нивата на кортизол, според проучване от 2024 г., публикувано в Nutrients . Кефирът съдържа невротрансмитер, наречен гама-аминомаслена киселина (GABA), който намалява тревожността и стреса. Той също така нарушава производството на кортизол и понижава нивата му, според проучване на Biomedicines от 2023 г.

Още: Какво означава бързото мигане при стрес или при лъжа

Вода от семена от чиа

Семената от чиа са обогатени с Омега-3 антиоксиданти, които помагат за понижаване на нивата на кортизол. По този начин, пиенето на чаша вода от семена от чиа дневно може действително да ви помогне да се справите с по-голям стрес в живота.

Тези натурални напитки са пълни с хранителни вещества и ползи. Те могат да помогнат за понижаване на нивата на кортизола по естествен път, без да се налага да прибягвате до лекарства или добавки.