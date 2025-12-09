До какво води предозирането с витамин D

Отравянето с витамин D е рядко, но сериозно състояние, което възниква, когато в организма има твърде много от този витамин. То се нарича още хипервитаминоза D и може да причини сериозни здравословни проблеми, пише "E-clinic".

Защо се получава отравяне с витамин D?

Отравянето най-често възниква от прием на твърде много добавки с витамин D. Експертите подчертават, че е трудно да се достигнат опасни нива само от храни, богати на витамин D, като например мазни риби, някои видове гъби или яйчен жълтък. Дори храни, обогатени с витамин D, като например краве мляко, не съдържат достатъчно количества, за да причинят токсичност.

Не можете да развиете хипервитаминоза D и от слънчеви бани. Кожата произвежда витамин D под въздействието на слънчевата светлина, но тялото естествено регулира количеството, което произвежда.

Какви здравословни проблеми причинява токсичността?

Най-голямата опасност от прекомерния прием на витамин D е появата на повишени нива на калций в кръвта - състояние, наречено хиперкалцемия.

Хиперкалцемията може да причини:

гадене и повръщане

слабост и умора

често уриниране

болки в костите

бъбречни проблеми, включително образуване на камъни

Как се лекува токсичността на витамин D?

Лечението започва с незабавно спиране на приема на добавки с витамин D. Понякога са необходими интравенозни течности за рехидратация. Лекарят може също да предпише лекарства, като кортикостероиди или бифосфонати, които понижават нивата на калций в кръвта.

Пациентът трябва също да следва препоръките за ограничаване на храни и напитки, съдържащи калций.

Препоръки за превенция

За да се избегне токсичност, експертите съветват да не се приемат повече от 4000 международни единици (IU) витамин D на ден, освен ако не е препоръчано от лекар.

Повечето възрастни се нуждаят от около 600 IU витамин D на ден. В някои случаи лекарите предписват по-високи дози за лечение на нисък витамин D, но в тези ситуации нивата на калций и витамин D в кръвта се следят редовно.

Преди да започнете да приемате каквито и да е витамини и минерали, е задължително да се консултирате с лекар, за да определите дали добавките са безопасни за вас.