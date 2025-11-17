Учени: Наследяваме тези 5 болести от родителите си!

Всеки човек има два комплекта гени, един от майка си и един от баща си. Гените се състоят от ДНК, наследствения материал при хората и другите организми. В допълнение към физическите характеристики, гените определят и някои здравословни състояния, които хората наследяват от родителите си.

Генетици потвърждават сибирските корени на индианците

Това са едни от най-често срещаните наследствени здравословни проблеми, според Националния център за биотехнологична информация към Националната медицинска библиотека на САЩ, съобщава Tenet Health.

1. Сърдечно заболяване

Още: Генетици разказаха какви болести са покосили войските на Наполеон през 1812 г.

Не е изненадващо, че сърдечните заболявания са в този списък, като се има предвид, че са водещата причина за смърт в Съединените щати. Най-често срещаните видове наследствени сърдечни заболявания са коронарна артериална болест (КАБ) и хипертония или високо кръвно налягане. КАБ се причинява от натрупването на плака и холестерол по вътрешните стени на артериите. Това влияе на притока на кръв и кислород към сърцето.

Как да намалите риска? Ако имате родители със сърдечно заболяване, може да сте изложени на повишен риск от развитие на заболяването, но можете да намалите риска или поне да контролирате симптомите си. Някои промени в начина на живот, които могат да помогнат, включват: здравословно хранене, редовни упражнения, поддържане на здравословно тегло, ограничаване на консумацията на алкохол, избягване на тютюнопушене и редовни посещения при лекар.

2. Астма

Астмата е белодробно заболяване, причинено от фактори като алергии, замърсители на въздуха, дим, мухъл, животни и др. Хората с астма могат да изпитват периоди на стягане в гърдите, кашлица и затруднено дишане.

Още: Генетици разкриха произхода на скитите

Как да се справим със симптомите? Ограничаването на излагането на фактори, които предизвикват астма, е най-добрият начин да се избегнат симптомите на астма. Хората с астма също трябва винаги да имат под ръка лекарствата си, в случай че внезапно се появят симптоми на заболяването.

3. Диабет

Той може да бъде причинен от генетични фактори, фактори на околната среда и начин на живот. Независимо дали е диабет тип 1 или тип 2, това е хронично заболяване, което трябва да бъде открито и лекувано рано, защото може да доведе до сериозни усложнения като слепота, ампутация, сърдечни заболявания и бъбречна недостатъчност.

Как да намалите риска? Децата на хора с диабет са по-склонни да се разболеят. Можете обаче да намалите риска или да управлявате по-добре симптомите си, като консумирате по-малко захар и мазнини, поддържате здравословно тегло, спортувате редовно, избягвате стресови ситуации и посещавате редовно Вашия лекар.

Още: Учени декодираха пълния геном на древен египтянин

4. Болести, причинени от един ген или моногенни заболявания

Едногенното разстройство е специфичен ген, който причинява заболяване. Съществуват повече от 6000 отделни генетични разстройства и техните симптоми варират значително. Някои едногенни разстройства могат да бъдат идентифицирани веднага щом настъпи бременност или раждане, докато други може да не бъдат диагностицирани до по-късен етап от живота. Такива разстройства могат да се предадат, дори когато майката и бащата на човека не показват симптоми.

Как да намалите риска? Ако знаете, че във вашето семейство има генетично заболяване, говорете с Вашия лекар, за да може да Ви насочи към специалист. В противен случай можете да поискате тест или преглед, за да се определи дали имате заболяването.

5. Рак

Още: Генетици разкриха следи от чистки на тайни мюсюлмани в Испанската империя

Ракът се среща в много форми. Той се причинява от неконтролирания растеж и разпространение на анормални клетки в определени части на тялото. В допълнение към начина на живот, гените и факторите на околната среда също допринасят за появата на рак. Някои от най-често срещаните видове рак включват рак на белия дроб, гърдата и простатата. Ракът на белия дроб е причина за най-големия брой смъртни случаи от рак при мъжете и жените в Съединените щати.

Как да намалите риска си? Рисковете и симптомите варират в зависимост от вида рак. Като цяло, рискът може да бъде намален чрез здравословно хранене, редовни упражнения, избягване на тютюнопушене, ограничаване на консумацията на алкохол и редовни здравни прегледи.