Важни неща, които не знаехте, че можете да правите във Facebook

Повечето от нас използват социалната мрежа Facebook ежедневно. Познаваме ли обаче всичките ѝ функции? Сайтът Make Use Of дава пример за три неща, които малко хора знаят, че могат да правят във Facebook.

Да се скриете от определени хора в общ чат

Долу вдясно на екрана кликнете иконката под списъка с приятелите ви. Натиснете Turn off chat for only some friends и добавете имената. Кликнете на Save и тези хора вече ще ви виждат като офлайн в чата.

Да забраните на някого да вижда постовете, които споделяте

Предпочитате цяла група от приятелите ви в мрежата (роднини, колеги и т.н.) да не види даден ваш пост? Напишете статуса си, както обикновено. След това кликнете кутийката до бутона Post. Изберете More Options > Custom > Don't share with и попълнете имената. Натиснете Save Changes и сте готови.

Да обновите статуса си за обвързаност без драми

В днешно време едно от най-неприятните неща при прекратяване на връзката е неизбежната промяна на статуса във Facebook, защото след нея заваляват неудобните и нежелани въпроси. Добрата новина е, че можете да се превърнете от „обвързан“ в „необвързан“ тихомълком. Кликнете на таба About, после на Family and relationships и променете настройките си за сигурност на Only Me.