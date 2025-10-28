Защо има ръжда във вашата микровълнова печка - и безопасна ли е за употреба?

Отиваш в кухнята, за да претоплиш снощната пица. Но щом отваряш микровълновата, спираш в недоумение; вътре има ръжда. Не си спомняш съвсем да си я виждал преди. Беше ли там миналата седмица? Може би. Или може би просто не си се вгледал достатъчно внимателно. Ръждата в микровълновата не е необичайна. Всъщност е по-често срещана, отколкото си мислиш. С течение на времето топлината, влагата и разпръснатата храна бавно износват лъскавото покритие, което защитава металната вътрешност. След като тази бариера се разруши, окисляването причинява появата на познатите червеникаво-кафяви петна.

Как да се отървете от мръсотията в микровълновата без химикали

Но безопасно ли е да продължите да използвате ръждясала микровълнова фурна? Отговорът е едновременно „да“ и „не“. Ако ръждата е само на повърхността, засега е безопасно да продължите да използвате микровълновата фурна. Ако обаче се лющи или разяжда метала отдолу, това е червен флаг и потенциална опасност за безопасността и здравето.

Възрастта, навиците за почистване и запушените вентилационни отвори могат да бъдат причината

Още: Колко често трябва да се почиства микровълновата?

Вътрешността на вашата микровълнова фурна е покрита със защитна, безопасна за микровълнова фурна боя, която предпазва метала от ръжда. С течение на времето това покритие може да се напука, отчупи или обели. Това създава малки пролуки, през които проникват влага и кислород. Всеки цикъл на нагряване добавя малко повече износване и скоро започва да се появява ръжда. И все пак, само възрастта не винаги е виновна. Годините на ежедневна употреба бавно ерозират и тази защитна повърхност, особено близо до ъглите или по протежение на вратата.

Какви тънкости има при печенето на ядки в микровълнова

Използването на агресивни търкащи гъбки или химически почистващи препарати само влошава нещата – те премахват боята, предназначена да предпазва метала отдолу. Разливите, останали след употреба, също не помагат. Когато сосовете се разпръснат или течностите се разлят, те отделят киселини, които корозират покритието. Освен това, след като изсъхнат и се втвърдят, могат да направят почистването на микровълновата ви печка много по-трудно . И накрая, дори запушените вентилационни отвори задържат влажен въздух, който причинява корозия дори след като вратата е затворена, което води до ръжда.

Забравете за мазните петна и неприятни миризми! Ето как да почистите микровълновата само за 15 минути

Управление на износването и разкъсването, преди то да стане опасно за ръждата

Вероятно се чудите дали да използвате микровълновата си печка, след като сте видели ръжда. Ако има само малко петънце, то не е вредно, стига да го отстраните веднага. Но ако ръждата се образува от дълго време, това може да бъде рисковано. Вътрешната структура може да е повредена, храната може да не се загрява правилно, а в тежки случаи дори има вероятност от изтичане на радиация. Понякога ръждата може да разяде и метала, създавайки дупки, които позволяват на частици ръжда или отчупена боя да попаднат в храната ви. На този етап ремонтът не е безопасен. Най-добрият вариант е да смените микровълновата печка.

Още: Как лесно и бързо да почистите микровълновата си печка с лимон

Можете да предотвратите ръждата, като следвате проста рутина за почистване с оцет – универсален инструмент за почистване . Избършете вътрешността с оцет и влажна кърпа след загряване на течности като мляко или супа, за да направите микровълновата си фурна безупречно чиста за минути . По същия начин, не забравяйте да почистите разлятите течности, преди да се втвърдят, и дръжте вратата затворена, когато не я използвате, за да блокирате влагата. Ако все още се появява ръжда, можете да потъркате внимателно със сол, която премахва ръждата, без да оставя миризма.