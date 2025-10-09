Защо кучетата мразят есента?

Някои хора обичат есента, защото е символ на красиви цветове и любими плодове, като тикви, ябълки и грозде, но тя е и период на меки, топли ботуши, кратки пътувания, туризъм или четене.

Кучетата обаче преживяват есента по различен начин и е логично да не се интересуват от обличане на пластове, красотата на природата и есенните плодове. Според експерти кучетата не харесват есента заради многото изненади, които идват с това време на годината, пише „Kinship“.

Алергии

Алергиите не са само при хората, кучетата също страдат от алергии, а алергиите достигат своя пик през есента, с цветен прашец от амброзия във въздуха и прах от паднали листа и мухъл. Ако кучето ви изпитва симптоми като сърбеж по кожата и сълзене на очите и носа, почти сигурно е алергия поради наличието на нови спори на мухъл и други антигени. Ето защо ветеринарните лекари препоръчват старателно избърсване на лапите и стомаха след разходка.

Студено и влажно

Кучетата не се радват на влажно, студено време, а за по-възрастните и болни кучета падането е спусък за болки в ставите. Студеното, влажно време може да влоши артрита при кучетата, точно както и при хората. Кучетата с артрит по-трудно стават от седнало положение и е по-малко вероятно да се качват по стълби. По-възрастните кучета и големите породи с остеоартрит често накуцват повече в студените дни, а мокрите листа означават повече подхлъзване и микронапрежения. Можете да помогнете на кучето си с петминутна лека разходка на каишка преди всяка по-активна игра. Слабите или по-възрастни кучета ще се възползват от топло яке, подрязване на нокти и леки упражнения с ниско натоварване.

Връщане на децата на училище в семейството

Ветеринарните лекари са забелязали повишаване на тревожността при кучетата през есента поради отделяне от деца и други членове на домакинството. Кучетата имат деца около себе си през цялото време през лятото, а когато започне училище, всичко спира, така че кучето често е принудено да стои само вкъщи за дълги периоди от време. Обърнете допълнително внимание на кучето си през първите няколко седмици след завръщането на децата на училище, за да му осигурите вниманието и любовта, които ще бъдат „намалели“ поради отговорностите на всички членове на семейството.

Купчини листа

Големите купчини листа може да изглеждат перфектни, докато кучетата не започнат да скачат в тях. Има обаче кучета, които избягват тези мокри и хрупкави купчини, които понякога крият всякакви изненади, от животни до опасни предмети. Мокрите листа често съдържат мухъл, бактерии и паразити, както и остри пръчки, животни като мишки, катерици, таралежи и други, които търсят временни домове в есенните листа.

Духалки за листа

Хората, които отговарят за озеленяването на обществените площи, почистват пространството около жилищните сгради през есента, а сред тях са и така наречените „духачи за листа“, които могат да причинят само безпокойство у кучетата, поради шума, който машините им издават при премахване на листа от тревните площи.

По-кратки дни

По-късите дни означават по-малко слънчева светлина и този факт е еднакво труден както за хората, така и за кучетата. Сезонната „депресия“ се дължи на скъсяването на дневните часове, което кучетата не понасят много добре, така че изпитват промени в поведението или настроението. Някои кучета развиват „сезонно афективно разстройство“ и стават по-мудни или депресирани. Затова осигурявайте на кучето си много разходки на дневна светлина и допълнителна умствена стимулация с играчки-пъзели, които ще „ангажират“ мозъчните вериги на кучето.

Лятно часово време

Честото „изместване“ на времето с един час напред или назад има „последствия“ и върху кучетата, които е вероятно да се объркат, когато им сервираме храната по-рано или по-късно от времето, с което са свикнали. Някои домашни любимци стават сънливи и летаргични, така че е необходимо да допълним времето им с повече стимулация и забавление.

Есен, празници, костюми

Собствениците на кучета в някои западни страни обичат да планират тематично парти преди началото на празненствата, които очакват с нетърпение, и всяка есен купуват костюми и подходящи артикули, с които да „разкрасят“ и забавляват своите домашни любимци. Повечето кучета обаче не понасят маскарадни партита, тъй като търпят всякакви наметала, шапки, маски и други подобни. Важно е да се гарантира, че кучетата намират всеки празник, който стопаните им празнуват, за забавен и ненатрапчив. Ако наистина искате кучето ви да се превърне в талисман за Хелоуин, не връзвайте и не закопчайте аксесоари или определени дрехи около врата, ушите, очите и слабините на кучето. Избягвайте дрехи и костюми с панделки, пискюли и други свободни части.

Опасни изкушения

Изкушенията за кучетата в есенните дни са навсякъде около тях, от сладкиши и печени меса, с които пълним масите и чиниите, до печени изделия, алкохол, мазни закуски и празнична украса. Ако „отстъпите“ на кучето си в който и да е момент, когато става въпрос за храна, която не му е позволено да яде, много бързо ще усетите последствията от вашата доброта под формата на стомашни проблеми у домашния си любимец, които в зависимост от това какво яде могат да бъдат по-леки или по-сериозни.