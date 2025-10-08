Войната в Украйна:

От намаляване на възпалението до висока кръвна захар: 6 причини да изядете щипка канела преди лягане

08 октомври 2025
От намаляване на възпалението до висока кръвна захар: 6 причини да изядете щипка канела преди лягане

Съдържание:

Канелата отдавна се използва в кухнята и традиционната медицина, но напоследък изследователите проучват как тази подправка може да повлияе на здравето, когато се приема редовно в малки количества. Един често срещан ритуал е смесването на щипка канела в топла вода преди лягане. Въпреки че не е панацея, проучванията показват, че може да поддържа баланса на кръвната захар, храносмилането и цялостното благосъстояние по фини начини. Ето шест научно обосновани причини, поради които някои хора избират този прост навик за през нощта.

Може да помогне за стабилизиране на кръвната захар на гладно

 

 

Малка щипка канела с топла вода няма да замести лекарствата, но множество проучвания и мета-анализи показват, че канелата може да понижи глюкозата на гладно и да подобри маркерите на глюкозния метаболизъм - особено при хора с преддиабет или диабет тип 2. Ефектът се проявява, когато канелата се приема редовно, а не еднократно.

Може да забави изпразването на стомаха и да притъпи пиковете на глюкозата след хранене

Доказано е, че канелата забавя изпразването на стомаха от богати на въглехидрати храни, което намалява бързото покачване на кръвната захар след хранене. Приемът ѝ преди лягане няма да промени това, което вече сте яли, но същите механизми обясняват защо канелата често се препоръчва за подпомагане на цялостния контрол на глюкозата през нощта

Осигурява антиоксидантни и леки противовъзпалителни ефекти

Канелата е богата на полифеноли (например цинамалдехид и канелена киселина), които действат като антиоксиданти и оказват умерени противовъзпалителни ефекти в лабораторни и човешки изследвания на храносмилането . Антиоксидантната активност може да помогне за намаляване на лекото възпаление с течение на времето, което някои хора се стремят да поддържат, като добавят малки количества подправки към рутината си.

Има антимикробна активност, която може да поддържа орално-чревния микробаланс

Лабораторни и хранителни изследвания показват, че етеричните масла и екстракти от канела инхибират често срещаните бактерии и гъбички (използва се като консервант за храни и в традиционни лекарства). Щипка канела в топла вода всяка вечер не е медицинско лечение , но е една правдоподобна причина хората да използват канелата като нежен, традиционен начин за поддържане на орална/чревна хигиена между храненията.

Може умерено да поддържа метаболизма / пътищата на телесното тегло (в дългосрочен план)

Проучвания върху животни и клетки на цинамалдехид и канелени полифеноли показват ефекти върху мастните клетки, термогенезата и хормоните, свързани с апетита; резултатите при хора са смесени, но някои проучвания съобщават за малки подобрения в липидния профил и маркери, свързани с метаболизма. Това е дългосрочен ефект – не е бързо решение – и доказателствата все още се появяват. Канелата може да допълни балансираната диета и редовните упражнения, но не бива да замества стандартните медицински лечения за проблеми с теглото или метаболизма. Винаги се консултирайте с медицински специалист, преди да използвате добавки, особено ако имате съпътстващи здравословни проблеми или приемате лекарства.

Анекдотични/предварителни доказателства за успокояващи или свързани със съня ефекти

Няколко малки проучвания показват, че екстрактите от канела могат да повлияят на невротрансмитерните пътища (серотонин/мелатонин) при животни или in vitro, което е довело до интерес към канелата като ритуал преди лягане за насърчаване на чувство на спокойствие. Доказателствата при хора са ограничени, така че третирайте това като експериментално и анекдотично, а не като доказано.

Въпреки че не е заместител на доказаните средства за сън, осъзнатото му включване може да подпомогне релаксацията преди лягане.

Успокояващият му аромат и топлият вкус могат също да помогнат на тялото да сигнализира за релаксация, създавайки успокояваща нощна рутина с течение на времето.

 

