От намаляване на възпалението до висока кръвна захар: 6 причини да изядете щипка канела преди лягане

Канелата отдавна се използва в кухнята и традиционната медицина, но напоследък изследователите проучват как тази подправка може да повлияе на здравето, когато се приема редовно в малки количества. Един често срещан ритуал е смесването на щипка канела в топла вода преди лягане. Въпреки че не е панацея, проучванията показват, че може да поддържа баланса на кръвната захар, храносмилането и цялостното благосъстояние по фини начини. Ето шест научно обосновани причини, поради които някои хора избират този прост навик за през нощта.

Защо опитните градинари поръсват градината си с канела през юни?

Може да помогне за стабилизиране на кръвната захар на гладно

Малка щипка канела с топла вода няма да замести лекарствата, но множество проучвания и мета-анализи показват, че канелата може да понижи глюкозата на гладно и да подобри маркерите на глюкозния метаболизъм - особено при хора с преддиабет или диабет тип 2. Ефектът се проявява, когато канелата се приема редовно, а не еднократно.

Още: Канелено мляко - натурално "злато" за имунитета ви

Може да забави изпразването на стомаха и да притъпи пиковете на глюкозата след хранене

Доказано е, че канелата забавя изпразването на стомаха от богати на въглехидрати храни, което намалява бързото покачване на кръвната захар след хранене. Приемът ѝ преди лягане няма да промени това, което вече сте яли, но същите механизми обясняват защо канелата често се препоръчва за подпомагане на цялостния контрол на глюкозата през нощта

Осигурява антиоксидантни и леки противовъзпалителни ефекти

Канелата е богата на полифеноли (например цинамалдехид и канелена киселина), които действат като антиоксиданти и оказват умерени противовъзпалителни ефекти в лабораторни и човешки изследвания на храносмилането . Антиоксидантната активност може да помогне за намаляване на лекото възпаление с течение на времето, което някои хора се стремят да поддържат, като добавят малки количества подправки към рутината си.

Още: Защо много хора поставят канелени пръчици пред вратите си през септември

Има антимикробна активност, която може да поддържа орално-чревния микробаланс

Лабораторни и хранителни изследвания показват, че етеричните масла и екстракти от канела инхибират често срещаните бактерии и гъбички (използва се като консервант за храни и в традиционни лекарства). Щипка канела в топла вода всяка вечер не е медицинско лечение , но е една правдоподобна причина хората да използват канелата като нежен, традиционен начин за поддържане на орална/чревна хигиена между храненията.

Може умерено да поддържа метаболизма / пътищата на телесното тегло (в дългосрочен план)

Проучвания върху животни и клетки на цинамалдехид и канелени полифеноли показват ефекти върху мастните клетки, термогенезата и хормоните, свързани с апетита; резултатите при хора са смесени, но някои проучвания съобщават за малки подобрения в липидния профил и маркери, свързани с метаболизма. Това е дългосрочен ефект – не е бързо решение – и доказателствата все още се появяват. Канелата може да допълни балансираната диета и редовните упражнения, но не бива да замества стандартните медицински лечения за проблеми с теглото или метаболизма. Винаги се консултирайте с медицински специалист, преди да използвате добавки, особено ако имате съпътстващи здравословни проблеми или приемате лекарства.

Още: Тази ароматна кухненска подправка ще ви отърве от паяците у дома

Анекдотични/предварителни доказателства за успокояващи или свързани със съня ефекти

Няколко малки проучвания показват, че екстрактите от канела могат да повлияят на невротрансмитерните пътища (серотонин/мелатонин) при животни или in vitro, което е довело до интерес към канелата като ритуал преди лягане за насърчаване на чувство на спокойствие. Доказателствата при хора са ограничени, така че третирайте това като експериментално и анекдотично, а не като доказано.

Още: Няма да повярвате какво ще стане ако поръсите входната врата с канела

Въпреки че не е заместител на доказаните средства за сън, осъзнатото му включване може да подпомогне релаксацията преди лягане.

Успокояващият му аромат и топлият вкус могат също да помогнат на тялото да сигнализира за релаксация, създавайки успокояваща нощна рутина с течение на времето.