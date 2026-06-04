Сарафов е знаел за "незаконния град" край Варна година преди разкритията

Бившият главен прокурор Борислав Сарафов е бил запознат още през 2025 г. с информация на ДАНС за дейността на т.нар. "Корпорация КУБ" край Варна, включително с данни на местното звено на агенцията за евентуално извършени престъпления. Това съобщава Mediapool, позовавайки се на източници, запознати със секретен доклад на Държавна агенция "Национална сигурност".

Според публикацията именно наличието на данни за възможни престъпления е довело до промяна в първоначалната позиция на ДАНС за експулсирането на Олег Невзоров и Джони Читадзе, които са свързвани с "Корпорация КУБ".

Аргументът е, че при наличие на съмнения за престъпна дейност институциите следва да търсят наказателна отговорност чрез прокуратурата и разследващите органи, а не да прибягват до административни мерки като извеждане от страната под претекст за заплаха за националната сигурност. Още: Дидо Дънката, свидетелства и още скандали: Сагата "Баба Алино" и разплитането ѝ

По информация на медията обаче след промяната в позицията на ДАНС не са последвали реални действия от страна на прокуратурата. Междувременно схемата е продължила да се развива, включително чрез продажба на имоти, изградени въз основа на документи със спорен произход.

"Проблемът в тази афера е, че нито една от отговорните институции не се е намесила тогава, когато е узнала и е трябвало да действа", цитират от изданието свои източници.

Казусът "Баба Алино"

Случаят е свързан с мащабното строителство в местността "Баба Алино" край Варна. В края на май кметът на града Благомир Коцев и директорът на Областната дирекция на МВР Цветан Пировски представиха резултатите от проверка, според която в района има над 100 вече построени или строящи се сгради. Още: Разкритие: Четирима нотариуси са издавали нотариални актове за собственост на имоти в незаконния град във Варна

По данни на общината нито една от постройките няма издадено разрешение за строеж. На място са изградени също канализация, трафопостове и друга инфраструктура без необходимите строителни книжа.

Комплексът се простира върху 36 имота с обща площ над 100 декара. Формално собствеността е разпределена между различни дружества, но според кмета Благомир Коцев зад тях стои едно и също лице - украинският гражданин Олег Невзоров.

Името на Невзоров беше споменавано и преди месеци покрай твърдения, че е бил подготвян като ключов свидетел по разследването срещу кмета на Варна. Негов съдружник е Джони Читадзе.

Според Mediapool секретният доклад на ДАНС е сравнително кратък - около три-четири страници, но съдържа описание на извършените проверки и констатациите на варненската структура на агенцията по случая с "Корпорация КУБ". Още: МВР знае къде е Олег Невзоров (ВИДЕО)

Източници на медията твърдят, че голяма част от информацията, която днес излиза наяве публично, е била известна на институциите още преди година.

Междувременно Павел Попов, който изпълняваше длъжността кмет на Варна по време на ареста на Благомир Коцев, отхвърли твърденията, че незаконното селище е възникнало без реакция от страна на общината. Пред БНТ той заяви, че действията срещу строителството са започнали още през 2024 г.

"През 2024 година вече имаме процес, който започва в район "Приморски" по сигнал на РДНСК, в който са установени незаконни сгради. Тези действия са налице и са удостоверени чрез документация", посочи Попов.