Учение на пожарната затвори път край морето

Отсечка от пътя Варна – Албена е затворена заради провеждане на учение по линия на пожарна и аварийна безопасност, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич, цитирани от БТА.
От село Кранево до курортен комплекс “Албена” пътят е затворен в 8:00 часа и се очаква да бъде отворен в 12:00 часа на обяд.
Полицията информира, че има обходен маршрут през село Рогачево.
