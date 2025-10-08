Учение на пожарната затвори път край морето

Отсечка от пътя Варна – Албена е затворена заради провеждане на учение по линия на пожарна и аварийна безопасност, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич, цитирани от БТА.

От село Кранево до курортен комплекс “Албена” пътят е затворен в 8:00 часа и се очаква да бъде отворен в 12:00 часа на обяд.

Полицията информира, че има обходен маршрут през село Рогачево.

