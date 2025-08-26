Войната в Украйна:

Върнаха 16 000 лв. на измамена жена във Варна

26 август 2025, 14:18 часа 357 прочитания 0 коментара
Благодарение на бързата и професионална реакция на служители от Областната дирекция на МВР във Варна е предотвратена телефонна измама, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град. 79-годишна пенсионерка е била въведена в заблуждение, че трябва да "помогне на полицията за залавяне на измамници"и е предала своите спестявания – около 16 000 лева.

След незабавните действия на полицията парите вече са върнати на жената.

По случая е задържан 26-годишен мъж, без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство.

От полицията отново призовават гражданите никога да не предават пари или ценности на непознати, независимо за какво ги убеждават, и припомнят, че органите на реда никога не искат съдействие по този начин.

В началото на миналия месец жертва на телефонна измама стана друга възрастна жена, която предаде 4000 лева на измамник. По случая тогава бе задържан 21-годишен жител на Белослав, който е взел парите.

 

 

Виолета Иванова
