Виц за добро утро: Mладеж поканил девойка
Младежът не се зарадвал много, но се успокоявал с мисълта, че след вечерята може... да му излезе късмета. Когато обаче тя поръчала за девети път, не издържал и я попитал:
- Винаги ли толкова много ядеш?
- Не, само като съм в цикъл!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове