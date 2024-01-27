Webground
Днес 7 Вчера 243

Виц за добро утро: Mладеж поканил девойка

134
Виц за добро утро: Mладеж поканил девойка
Снимка: iStock

Mладеж поканил девойка за първа среща в ресторант. Донесли менюто и момичето почнало да избира най-скъпите неща.

Младежът не се зарадвал много, но се успокоявал с мисълта, че след вечерята може... да му излезе късмета. Когато обаче тя поръчала за девети път, не издържал и я попитал:

- Винаги ли толкова много ядеш?

- Не, само като съм в цикъл!

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Вечерен виц: Чичо Ставри си купува

Виц за добро утро: Мамо, видях петела

Вечерен виц: Скъпи, отивам

Виц за добро утро: Един шотландец

Вечерен виц: Разговор в чата

Виц за добро утро: Ало, здрасти

Вечерен виц: Отивам на метъл концерт

Виц за добро утро: Защо се разведохте

Вечерен виц: Кога си роден?

Виц за добро утро: Минувач покрай гробищата

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
“Отговорите“: С Иван Гешев, проф. Румяна Коларова и д-р Светлана Димитрова (ВИДЕО)

Ето темите в специалното издание на седмичното обзорно преда...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Виц за добро утро: Mладеж поканил девойка
Виц за добро утро: Mладеж поканил девойка

Mладеж поканил девойка за първа среща в ресторант. Донесли менюто и момичето почнало да избира най-скъпите неща. Младежът не се зарадвал много,...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Македонците са като украинците, а българите - като руснаците: Статия в Канада разгневи македонските българи
Македонците са като украинците, а българите - като руснаците: Статия в Канада разгневи македонските българи

Статия за "дискриминацията срещу македонците" в България и Гърция, публикувана в канадския вестник "Торонто Стар" (Toronto Star), предизвика...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
206 оригинални пожелания за рожден ден, с които ще ви запомнят
206 оригинални пожелания за рожден ден, с които ще ви запомнят

Съдържание: 1Пожелания за рожден ден на мъж 2Пожелания за рожден ден на жена 3Пожелания за рожден ден на дете 4 100 Страхотни пожелания...