Виц за добро утро: Mладеж поканил девойка

Mладеж поканил девойка за първа среща в ресторант. Донесли менюто и момичето почнало да избира най-скъпите неща.

Младежът не се зарадвал много, но се успокоявал с мисълта, че след вечерята може... да му излезе късмета. Когато обаче тя поръчала за девети път, не издържал и я попитал:

- Винаги ли толкова много ядеш?

- Не, само като съм в цикъл!

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове