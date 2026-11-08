Майкъл Карик разкри, че не е сигурен за бъдещето си в Ман Юнайтед

След победата с 3:2 над Рома в Шампионска лига, Майкъл Карик си отдъхна леко за поста си като мениджър на Манчестър Юнайтед. Но английският специалист не може да си позволи голямо отпускане, като преди това отборът беше в серия от 9 мача без победа. Карик говори за бъдещето си, като заяви, че няма гаранции за бъдещето си след предстоящия двубой на Ман Юнайтед срещу Астън Вила.

Майкъл Карик: "Очаквам с нетърпение предстоящия домакински мач"

Ето какво отговори Майкъл Карик на въпроса дали от ръководството са му дали обещания за бъдещето му: "Не. Просто продължавам да работя както обикновено. Каквото трябва да се случи, ще се случи. Очаквам с нетърпение предстоящия домакински мач на фона на победата в средата на седмицата. Феновете ще дойдат с положителна енергия и ние сме длъжни да им се отплатим на терена". Манчестър Юнайтед домакинства на Астън Вила на 8 ноември от 18:30 ч. българско време в мач от десетия кръг на Висшата лига.

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"Ще тренираме през следващата седмица"

Карик обърна внимание и на това какво ще прави отбора по време на паузата за мачове на националните отбори: "Няма никаква промяна за мен. Паузите за националните отбори винаги са време за освежаване и презареждане с нова енергия. Някои от играчите получават това в националните си отбори, но аз лично нямам нужда, чувствам се напълно добре. Ще тренираме през следващата седмица, може би ще си вземем свободен уикенд и ще видим как ще се развият нещата в зависимост от това кой остане с нас".

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