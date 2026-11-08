САЩ подслушвали СССР с подводен кабел 10 години

Американските разузнавателни агенции провели тайна операция за прихващане на съветските военни комуникации по време на Студената война. За целта те поставили подслушвателно устройство на подводен телефонен кабел в Охотско море в съветския Далечен Изток. Операцията продължила близо 10 години, докато бивш служител от американското разузнаване не предал тайните ѝ на СССР. Това беше съобщено от Indian Defense Review.

Операция „Бръшлянови камбанки“ започва през 1971 г. с участието на Агенцията за национална сигурност на САЩ, ВМС и Централното разузнавателно управление. Американците търсели телефонен кабел, свързващ съветските военноморски съоръжения във Владивосток и Петропавловск-Камчатски.

През 1972 г. подводницата „Галибут“ го открива на около 120 мили от брега и на дълбочина от приблизително 120 метра. Водолази прикрепили устройство към кабела, което прихваща разговори, без да поврежда линията. По-късно то било заменено с по-сложна система, способна да записва разговори за по-нататъшен анализ.

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Американските подводници са се връщали на мястото на инсталиране на устройството приблизително веднъж месечно, за да извлекат записите. След това те са били предавани на анализатори от Агенцията за национална сигурност.

Прихванатите разговори са се отнасяли до движението на подводници, военна тактика, ядрен потенциал и разработване на ракети. Според експерти тези данни са помогнали на САЩ по време на преговорите за ограничаване на стратегическите оръжия, които са завършили с подписването на Договора за съкращаване на стратегическите нападателни оръжия 1979 г. , подписан от Джими Картър и Леонид Брежнев

Краят на операцията

През 1981 г. сателитни снимки са заснели съветски военни кораби и подводен изследователски кораб над мястото на подслушване. Американската подводница USS Parche инспектирала района и потвърдила, че устройството е изчезнало.

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По-късно е установено, че класифицираната информация е била предоставена от Роналд Пелтън, бивш служител на Агенцията за национална сигурност. Поради финансови проблеми, през 1980 г. той се е обърнал към съветското посолство във Вашингтон и е предложил разузнавателна информация в замяна на пари. За разкриването на операцията Пелтън първоначално е получил 5000 долара, а след това още 30 000 долара. Предателят е осъден на три доживотни присъди, предаде БГНЕС.

Самоличността на Пелтън е разкрита едва през 1985 г., след като дезертьор от КГБ разкрива името му. По време на разследване на ФБР той признава за шпионаж и получава три доживотни присъди. Въпреки това, през 2015 г. е освободен след близо 30 години зад решетките. Пелтън умира през 2022 г. на 80-годишна възраст.

Устройството, конфискувано от Съветите, по-късно става музеен експонат в Музея на въоръжените сили в Москва. На него е изписано: „Собственост на правителството на Съединените щати“.

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