С гол и автогол: Лидерът Лацио остава непобеден след равенство с кретащия Наполи

Наполи и Лацио направиха равенство 1:1 в едно от дербитата на 11-ия кръг на италианската Серия А. Лидерите от столицата Рим останаха непобедени, като това беше едва вторият резултат, различен от победа за тях. "Римските орли" създадоха много положения през първото полувреме, но отбелязаха само 1 гол чрез Давиде Фратези. Още в началото на втората част Алфонсо Педраса си отбеляза автогол и оформи крайния резултат.

Лацио пропусна много през първото полувреме

През първото полувреме Лацио показа защо е лидер в италианския елит. Въпреки че владението на топката беше разпределено по равно, "римските орли" създадоха много повече положения от Наполи. Възпитаниците на Дженаро Гатузо имаха цели 12 опита за отбелязване на гол, но само 4 от ударите им бяха точни във вратата на домакините. От своя страна неаполитанци отправиха 5 удара, 2 от които точни. Лацио поведе в резултата с гол на Давиде Фратези в 28-ата минута. Лошата новина за лидерите беше принудителната смяна на централния защитник Йосип Шутало 5 минути по-късно. На негово място влезе Диого Лейте.

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Наполи се съвзе през втората част

Всички пропуски на Лацио повлияха на играчите. Второто полувреме беше много по-добро за Наполи, като възпитаниците на Масимилиано Алегри стигнаха до равенство в резултата бързо след подновяването на играта. Алфонсо Педраса си отбеляза автогол в 48-ата минута. За разлика от първата част, през втората Наполи пое инициативата в двубоя. Този път неаполитанците отправиха двуцифрено число удари, но повечето от тях не бяха точни. Към края на срещата Лацио имаше проблеми с изнасянето на топката, но Наполи не успя да се възползва и от тях. Така резултатът остана непроменен до края на срещата и тя завърши при равенство 1:1.

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