Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 във Видин
Кандидат-кметове
СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ) - Цветан Петров Ценков
МК ЛЕВИЦАТА!(ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, МИР, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД) - Димитър Чавдаров Велков
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - Иван Николов Иванов
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА - Тошко Витанов Тодоров
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - Росен Живков Иванов
7. ПП ГЕРБ - Александър Филчев Матеев
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА - Огнян Кирилов Ценков
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД - Милен Пламенов Милчев
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ - Красимира Димитрова Елисеева
42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Стефан Лазаров Стефанов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Любен Иванов Иванов
Кандидати за общински съветници
СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)
101. Цветан Петров Ценков
102. Генади Петков Велков
103. Борислава Борисова Найденова
104. Николай Сашов Николов
105. Светослав Цветанов Славчев
106. Десислава Красимирова Тодорова
107. Пламен Павлов Трифонов
108. Илиян Вълчев Иванов
109. Красимир Асенов Иванов
110. Иван Вълчев Йотов
111. Димитър Кирилов Димитров
112. Миглена Климентова Атанасова
113. Теодор Валентинов Петков
114. Пламен Ангелов Стоянов
115. Мая Емилова Димитрова
116. Янек Григоров Петров
117. Биляна Людмилова Филипова
118. Олег Ваньов Джоканов
119. Ивайло Кънчев Цветанов
120. Александър Петков Миков
121. Людмил Величков Каравелов
122. Кирил Петров Ванков
123. Петър Младенов Томов
124. Христина Колева Христова
125. Юлияна Недкова Славчева
126. Вилхем Флоров Спасов
127. Мирослав Каменов Марков
128. Любомир Прокопиев Бонев
129. Валентин Цветанов Маринов
130. Желязко Георгиев Станков
131. Нора Каменова Маринова
132. Толя Йорданова Иванова
133. Станислав Николов Георгиев
МК ЛЕВИЦАТА!(ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, МИР, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)
101. Димитър Чавдаров Велков
102. Ваня Младенова Ставрева
103. Борислав Крумов Василев
104. Людмил Димитров Любенов
105. Калоян Стефанов Иванов
106. Владимир Иванов Петров
107. Сашко Цветанов Никифоров
108. Цветан Жиков Диков
109. Зоя Костадинова Василева
110. Цецка Петрова Хаджигеоргиева
111. Биляна Антонова Илиева
112. Владимир Иванов Николов
113. Роми Гергова Василева
114. Любомир Асенов Георгиев
115. Нина Иванова Нинова
116. Тихомир Стефчов Иванов
117. Людмила Йорданова Чернева
118. Ирина Дионисиева Якова
119. Владимир Цветанов Герасимов
120. Диян Николов Тодоров
121. Светослав Любенов Флоров
122. Маргарита Георгиева Велкова-Захариева
МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ДПС, Българска Социалдемокрация – Евролевица)
101. Светослав Димчев Скорчев
102. Тодор Стаменов Вълчев
103. Мария Максимова Иванова
104. Емил Тодоров Лилов
105. Соня Иванова Иванова
106. Виолета Недялкова Панайотова
107. Георги Иванов Георгиев
108. Цветелина Руменова Колева
109. Габриела Николаева Илиева
110. Калин Славчев Петров
111. Албена Тодорова Михайлова
112. Светла Светославова Ангелова
113. Мартин Сергеев Митков
114. Биляна Благоева Тодорова
115. Анатоли Владиславов Владиславов
116. Маргарита Максимова Маврова
117. Росен Янчев Тодоров
118. Десислава Иванова Гайдарска
119. Недко Георгиев Станков
120. Никола Тониев Иванов
121. Валери Петров Деков
122. Виктор Илиев Велинов
123. Валентина Цветанова Димитрова
124. Юлиан Руменов Александров
125. Александър Сашев Николов
126. Николай Михайлов Михайлов
127. Антония Колева Петрова
128. Светлин Иванов Георгиев
129. Борислава Страхилова Борисова
130. Ралица Ангелова Лалова
131. Мартин Мирославов Цветанов
132. Йордан Цветанов Йонов
133. Герго Тошев Гергов
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Найден Иванов Йонов
102. Величко Боянов Кирилов
103. Даниела Красимирова Петрова
104. Емил Димитров Атанасов
105. Северин Георгиев Петров
106. Татяна Красимирова Любенова
107. Валентина Илиева Петрова
108. Иванела Цвяткова Илиева
109. Илия Цветанов Томов
110. Венцислав Цветков Иванов
111. Деница Цветанова Викторова
112. Даниела Иванова Иванова
113. Станимир Тодоров Боев
114. Каравел Любенов Енчев
115. Деян Венков Проданов
116. Иван Николов Иванов
117. Милен Йоцов Митов
118. Росица Димитрова Стойкова
119. Галина Радионова Николова
120. Страхил Георгиев Георгиев
121. Людмил Мирославов Генадиев
122. Скарлет Добромирова Илиева
123. Петър Красимиров Петров
124. Паска Симова Симова
125. Светломир Петков Иванов
126. Соня Савова Станева
127. Венелин Неофитов Павлов
128. Венелин Романов Венелинов
129. Лидия Димитрова Камарашка
130. Юлия Цветанова Цветкова
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Тошко Витанов Тодоров
102. Николай Паунов Панов
103. Венцислав Еленков Димитров
104. Иван Любенов Киминдерски
105. Венелин Петров Венелинов
106. Камелия Еленкова Димитрова
4. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
101. Росен Живков Иванов
102. Огнян Богомилов Милчев
103. Силвия Иванова Жекова
104. Петьо Нинков Цеков
105. Венелин Спиридонов Иванов
106. Боян Василев Владимиров
7. ПП ГЕРБ
101. Александър Филчев Матеев
102. Тихомир Станиславов Станчев
103. Валери Георгиев Димитров
104. Александра Цветанова Рачева
105. Павел Тодоров Тодоров
106. Валери Иванов Василев
107. Християн Ненчов Христов
108. Боянка Велкова Иванова
109. Момчил Викторов Станков
110. Стефан Богомилов Ванчев
111. Румяна Софрониева Петрова
112. Никола Цветанов Лилков
113. Светослав Петров Петков
114. Цветан Иванов Василев
115. Емил Милков Трифонов
116. Николай Илиянов Илиев
117. Албена Тодорова Иванова
118. Венцислав Томов Боянов
119. Стефан Илиев Цветков
120. Виктория Славянова Солакова-Иванова
121. Александър Александров Русев
122. Кристина Кръстева Петкова
123. Даниил Асенов Томов
124. Албена Руменова Борисова
125. Ирена Цветанова Иванова
126. Лъчезар Любенов Лазаров
127. Беатрис Монева Михайлова
128. Димитринка Чавдарова Микова
129. Георги Валериев Вълчев
130. Катя Трифонова Димитрова
131. Искрен Андриянов Любомиров
132. Елка Русинова Йорданова
133. Лиридон Суат Сулимани
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Огнян Кирилов Ценков
102. Венци Захариев Пасков
103. Калин Васков Каменов
104. Десислава Иванова Венелинова
105. Марин Киров Стоянов
106. Доника Красимирова Каменова
107. Николай Кочев Маринов
108. Гергана Младенова Генова
109. Павел Огнянов Павлов
110. Аделина Ванкова Костадинова-Найденова
111. Красимир Стефанов Ангелов
112. Емилия Димитрова Стоянова
113. Николай Иванов Найденов
114. Тереза Галинова Любенова
115. Красимир Славчев Попов
116. Веселин Митов Стефановски
117. Георги Велков Ангелов
118. Маргарита Любенова Христова
119. Владимир Лозанов Вълчов
120. Жени Илианова Генчева
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Милен Пламенов Милчев
102. Ивайло Милушев Милушев
103. Светослав Владимиров Цветанов
104. Маргарита Людмилова Милчева
105. Иван Горанов Предов
106. Жанета Любомирова Филипова
107. Малин Велков Ценов
108. Виктория Руменова Нешева-Микова
109. Йоан Пламенов Христов
110. Леонора Мартинова Иванова
111. Цветомир Недков Цеков
112. Тодор Велков Тодоров
113. Галина Миткова Несторова
114. Павел Ваньов Радулов
115. Милена Тодорова Димитрова
116. Малин Миронов Младенов
22. КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
101. Красимира Димитрова Елисеева
102. Румен Рашков Димитров
103. Цветан Иванов Калеев
104. Илияна Петрова Костадинова
24. КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
101. Ваня Иванова Василева
102. Светослав Пламенов Иванов
103. Красимир Димитров Тодоров
104. Иван Асенов Василев
105. Валентин Ивайлов Илиев
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Валери Иванов Сираков
102. Стефан Лазаров Стефанов
103. Иван Петров Димов
104. Марио Илиев Радев
105. Силвана Иванова Цолова
106. Владимир Иванов Младенов
107. Любка Александрова Георгиева
108. Сергей Дашев Стефанов
109. Стефан Иванов Йонов
110. Милчо Сотиров Милчев
111. Филип Михаилов Шаповал
112. Маринела Георгиева Каменова
113. Олга Николаевна Буданова
114. Андриян Сашев Стоянов
115. Диян Йорданов Паришков
116. Цветан Славиев Цветков
117. Емануил Петров Кирилов
118. Кирил Валериев Кирилов
119. Десислава Валентинова Мирославова
120. Иван Ангелов Иванов
121. Олег Венциславов Герасимов
122. Ангел Михайлов Ницев
123. Кристиан Венелинов Флавиянов
124. Даниел Стефанов Донов
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски
101. Орлин Константинов Василев
102. Вероника Кирова Цветкова
103. Евстати Йосифов Георгиев
104. Сашо Георгиев Александров
59. ВОЛЯ
101. Любка Любомирова Паскова-Стоянова
102. Владимир Йорданов Цветков
103. Елена Касиянова Аликова
104. Валерия Вълчева Миткова
105. Таня Иванова Тошева
106. Иван Борисов Иванов
107. Чавдар Емилов Георгиев
108. Йордан Христов Цеков
109. Велизар Славчев Костадинов
110. Мончо Василев Петров
111. Борислав Михаилов Александров
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Валери Иванов Василев
102. Велин Велков Младенов
103. Лозина Йорданова Николова
104. Албена Йорданова Панова
105. Димчо Емилов Костадинов
106. Валентина Калчева Йонова
107. Стела Олегова Стойкова
108. Людмил Петков Димитров
109. Радослав Георгиев Георгиев
110. Венцислав Емилов Ванчев
111. Иван Мирославов Георгиев
112. Марин Филчев Маринов
113. Венцислав Ваньов Стоянов
114. Венцислав Вачков Кръстев
115. Калин Иванов Виденов
116. Галин Манчов Ванков
117. Георги Страхилов Миладинов
118. Стефан Филаретов Маринов
119. Елеонора Валериева Любомирова
120. Петър Цветанов Петров
121. Илияна Венциславова Симеонова
122. Огнян Митков Петров
123. Цветан Кирилов Лозанов
124. Иван Бисеров Цолов
125. Нора Йорданова Стоянова
126. Славяна Младенова Николова
127. Александър Калинов Александров
128. Оленка Любенова Миланова
129. Красимир Маринов Георгиев
130. Милчо Петров Илиев
131. Цветанка Аспарухова Найденова
132. Красимир Герасимов Станков
133. Катерина Огнянова Кирилова
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Редактор:
Ивайло Анев