"Образ на бяс": Скандал във Видин, патриархът възмутен от "статуя на езическо божество"

Скандал се вихри във Видин заради поставена скулптура. Монументално-декоративният елемент „Скулптура на светлината“ представлява статуя на древноегипетската богиня Изида и срещу нея остро възрази българският патриарх.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил се обяви против поставянето на „Скулптура на светлината“, изобразяваща древноегипетската богиня Изида, във Видин. В словото си по повод духовния празник на града – Димитровден, той подчерта разликата между почитането на исторически личности и издигането на езически религиозни символи.

„Едно е да се почете паметта на дадена личност, каквито Видин има много, да се направи паметник на някоя достойна личност. Друго е да се поставя статуя на езическо божество. Това вече не е някоя личност, това е религиозен образ на бяс“, заяви патриархът.

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Той постави въпроса дали обществото иска в ежедневието му да присъства духът, който в миналото е преследвал християните и е подтикнал император Галерий да осъди на смърт свети Димитър.

Недоволство и реакция

В резултат, Общинският съвет във Видин обяви, че днес ще обсъди прекратяване на даденото съгласие за разполагане на монументално-декоративния елемент и предприемане на действия за освобождаване на терена, на който е поставен. Това е четвърта точка в предварителния дневен ред на редовното заседание на съвета днес.

Предложението е внесено от Валери Димитров, председател на групата на ГЕРБ в Общинския съвет. То предвижда прекратяване на действието на Решение №168 от 26 юли 2017 г., с което е дадено съгласие за разполагане на скулптурата, както и предприемане на действия за освобождаване на поземления имот в централната градска част на Видин.

Източник: Screenshot/YouTube Video

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Скулптурата, дело на Янко Бонев, беше открита на 3 октомври на брега на Дунав по инициатива на сдружение „Бъдин“ и с подкрепата на дарители. Монументът изобразява древноегипетската богиня Изида и предизвика разнопосочни реакции в града. На 5 октомври Видинският митрополит Пахомий призова за премахването му, а граждани организираха подписка с подобно искане. Дни след откриването беше демонтирана плочата с надписа „Изида“.

По-рано видинската общинска организация на Общобългарския комитет „Васил Левски“ настоя за премахване на статуята на древноегипетската богиня. Това съобщи председателят на организацията Ивайло Милушев. Декларацията бе адресирана до кмета на общината д-р Цветан Ценков и председателя на Общинския съвет Светослав Славчев, предаде БТА.

В документа, подписан от председателя Ивайло Милушев и почетния председател и почетен гражданин на Видин Георги Иванчев, се изразява „огромно възмущение“ от поставянето на статуята на място, посещавано от много туристи и гости на града. От комитета подкрепят призива на Видинския митрополит Пахомий за премахване на монумента.

Според авторите на декларацията е „редно и морално отговорно“ подобна идея да бъде предварително обсъдена с гражданите. Те припомнят, че преди година и половина са внесли предложение в Общинския съвет за преместване на паметника на Васил Левски от сегашното му място на по-подходящо пространство с активно гражданско присъствие. По думите им до момента няма информация за развитие по този въпрос.

От организацията изразяват недоволство, че инициативи, които според тях не съответстват на българските и християнските ценности и идеали, се реализират лесно, докато тези, свързани с националната идентичност, гордостта и историческото минало, се пренебрегват.

В декларацията се отправя призив общинските институции да се съобразят с позицията на митрополита и с мнението на преобладаващата част от видинските граждани. От комитета настояват проблемът да бъде решен по начин, който укрепва духовния престиж на старопрестолния Видин, като статуята на Изида бъде премахната.