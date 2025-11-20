Войната в Украйна:

"Българската общност се гордее с мен": Един български ром в Дуисбург, който помага и вдъхновява

20 ноември 2025, 09:47 часа 416 прочитания 0 коментара
"Българската общност се гордее с мен": Един български ром в Дуисбург, който помага и вдъхновява

Илия Василев е на 13 години, когато през 2012 пристига в Германия със своите родители. От тогава той живее в Дуисбург , в квартал Хохфелд, където през последните две десетилетия са се заселили и много други роми от България . За много от тях 26-годишният българин с германски паспорт е истински спасител, разказва германската обществена медия WDR. В свободното си време той им помага при попълването на различни документи - свързани със смяна на жилището, молби за получаване на детски надбавки , писма до и от Агенцията по труда. "Понякога става дума и за уволнения от работа или пък неплатени сметки за ток", обяснява младият мъж, превърнал в своя мисия помощта за сънародниците си, които не могат да се справят сами в Германия.

Илия съпровожда българи и при посещенията им в различните служби, помага и при писането на писма и уговарянето на срещи. Така иска да върне нещо от това, което е получил в Германия, както казва той самият.

От Златни пясъци до Дуисбург

Още: Разрухата в Германия: Всяко седмо дете е застрашено от бедност

Пред WDR Илия разказва, че преди да се преместят в Дуисбург, е живял със семейството си на Златни пясъци. "Баща ми работеше по цял ден, майка ми бе на непълно работно време." В един момент обаче и двамата родители губят работата си и решават да заминат за Германия - в търсене на по-добри условия за живот. Така стигат до Дуисбург-Хохфелд - квартал, в който навремето се заселват много български и румънски роми. Място, което днес е известно най-вече със социалните си проблеми и високата безработица. По данни на градските власти само от февруари 2012 до февруари 2014 броят на пристигналите там българи и румънци се е удвоил и е надхвърлил 10 000 души. Илия е един от тях.

Ромското момче е имало късмет , разказва германската обществена медия. Учителката му го насърчавала, а по-късно колегите му на работа го подкрепяли по време на професионалното му обучение. През 2021 година взел диплома за хотелиер. От октомври 2022 работи в голяма германска туристическа фирма.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Българската общност се гордее с мен - защото съм научил езика, имам работа и съм направил кариера", споделя Илия пред WDR. Той постоянно проверява телефона си - дали не е дошъл нов зов за помощ. Междувременно дори раздава часове, за да се справи с големия брой молби за съдействие. При него търсят помощ най-вече хора на възраст между 30 и 40 години, често това са семейства, които едва свързват двата края .

Още: Щяхме ли да гласуваме така в България? В Германия изкушават електората с безплатна бира

Предразсъдъците срещу синти и роми

"Често за миграцията се говори само негативно ", казва Василев. И именно синтите и ромите са изложени на много предразсъдъци - били мързеливи, крадливи и просели. Все по-често тези предразсъдъци предизвикват и дела - от 2022 до 2023 броят на нападенията срещу роми се е удвоил, сочат данните на местната Служба за борба срещу антициганизма. Преценките гласят, че днес във федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, в която се намира и Дуисбург, живят до 150 000 синти и роми.

"Моят живот показва, че е възможно да дойдеш тук, да си стъпиш на краката и да постигнеш нещо", споделя Василев. Понякога има нужда само от малко помощ. Затова 26-годишният мъж се е впуснал да помага на своите сънародници с документите. Той си спомня, че не му е било лесно да научи немски. "Немският се научава само ако имаш мотивация и цел пред очите."

"Германия е моят дом"

Още: Сериозна измама със социални помощи в Дуисбург: Замесени ли са българи?

Макар родителите му да намират работа в Германия, през 2024 година се връщат в България . Оттогава Василев живее сам в Дуисбург, но родителите му често го посещават. Те се гордеят със сина си и съвсем не са единствените, пише WDR.

"Много младежи ми казват, че съм пример за тях, защото съм получил образование - нещо, което не е особено характерно за нашия ромски свят. Много деца ми казват, че се гордеят с мен", разказва младият мъж.

И колегите му го уважават и ценят. Описват го като много мил служител, на когото можеш да се довериш. "Илия е страхотен колега. Много съм щастлив, че е при нас. Отношенията ни са чудесни, той е много мил", казва колежката му Кармен Браунгарт. И шефът му Харалд Рутер споделя това мнение и добавя, че Илия е добър пример за това как могат да се премахнат предразсъдъците.

През октомври 2022 Василев получава германско гражданство. "Вече наистина се чувствам като у дома си. Германия е моят дом и аз съм благодарен за всичко, което съм постигнал тук", казва мъжът пред WDR. През следващите години иска да пътува по света, да го опознае, да научи нови неща и да се развива - професионално и в личен план. Той вече многократно е доказвал, че със своята твърдост, оптимизъм и подкрепата на околните може да постигне всичко, пише WDR.

Източник: "Дойче веле"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Германия роми Дуисбург ром
Още от Гледна точка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес