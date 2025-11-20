"Българската общност се гордее с мен": Един български ром в Дуисбург, който помага и вдъхновява

Илия Василев е на 13 години, когато през 2012 пристига в Германия със своите родители. От тогава той живее в Дуисбург , в квартал Хохфелд, където през последните две десетилетия са се заселили и много други роми от България . За много от тях 26-годишният българин с германски паспорт е истински спасител, разказва германската обществена медия WDR. В свободното си време той им помага при попълването на различни документи - свързани със смяна на жилището, молби за получаване на детски надбавки , писма до и от Агенцията по труда. "Понякога става дума и за уволнения от работа или пък неплатени сметки за ток", обяснява младият мъж, превърнал в своя мисия помощта за сънародниците си, които не могат да се справят сами в Германия.

Илия съпровожда българи и при посещенията им в различните служби, помага и при писането на писма и уговарянето на срещи. Така иска да върне нещо от това, което е получил в Германия, както казва той самият.

От Златни пясъци до Дуисбург

Още: Разрухата в Германия: Всяко седмо дете е застрашено от бедност

Пред WDR Илия разказва, че преди да се преместят в Дуисбург, е живял със семейството си на Златни пясъци. "Баща ми работеше по цял ден, майка ми бе на непълно работно време." В един момент обаче и двамата родители губят работата си и решават да заминат за Германия - в търсене на по-добри условия за живот. Така стигат до Дуисбург-Хохфелд - квартал, в който навремето се заселват много български и румънски роми. Място, което днес е известно най-вече със социалните си проблеми и високата безработица. По данни на градските власти само от февруари 2012 до февруари 2014 броят на пристигналите там българи и румънци се е удвоил и е надхвърлил 10 000 души. Илия е един от тях.

Ромското момче е имало късмет , разказва германската обществена медия. Учителката му го насърчавала, а по-късно колегите му на работа го подкрепяли по време на професионалното му обучение. През 2021 година взел диплома за хотелиер. От октомври 2022 работи в голяма германска туристическа фирма.

"Българската общност се гордее с мен - защото съм научил езика, имам работа и съм направил кариера", споделя Илия пред WDR. Той постоянно проверява телефона си - дали не е дошъл нов зов за помощ. Междувременно дори раздава часове, за да се справи с големия брой молби за съдействие. При него търсят помощ най-вече хора на възраст между 30 и 40 години, често това са семейства, които едва свързват двата края .

Още: Щяхме ли да гласуваме така в България? В Германия изкушават електората с безплатна бира

Предразсъдъците срещу синти и роми

"Често за миграцията се говори само негативно ", казва Василев. И именно синтите и ромите са изложени на много предразсъдъци - били мързеливи, крадливи и просели. Все по-често тези предразсъдъци предизвикват и дела - от 2022 до 2023 броят на нападенията срещу роми се е удвоил, сочат данните на местната Служба за борба срещу антициганизма. Преценките гласят, че днес във федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, в която се намира и Дуисбург, живят до 150 000 синти и роми.

"Моят живот показва, че е възможно да дойдеш тук, да си стъпиш на краката и да постигнеш нещо", споделя Василев. Понякога има нужда само от малко помощ. Затова 26-годишният мъж се е впуснал да помага на своите сънародници с документите. Той си спомня, че не му е било лесно да научи немски. "Немският се научава само ако имаш мотивация и цел пред очите."

"Германия е моят дом"

Още: Сериозна измама със социални помощи в Дуисбург: Замесени ли са българи?

Макар родителите му да намират работа в Германия, през 2024 година се връщат в България . Оттогава Василев живее сам в Дуисбург, но родителите му често го посещават. Те се гордеят със сина си и съвсем не са единствените, пише WDR.

"Много младежи ми казват, че съм пример за тях, защото съм получил образование - нещо, което не е особено характерно за нашия ромски свят. Много деца ми казват, че се гордеят с мен", разказва младият мъж.

И колегите му го уважават и ценят. Описват го като много мил служител, на когото можеш да се довериш. "Илия е страхотен колега. Много съм щастлив, че е при нас. Отношенията ни са чудесни, той е много мил", казва колежката му Кармен Браунгарт. И шефът му Харалд Рутер споделя това мнение и добавя, че Илия е добър пример за това как могат да се премахнат предразсъдъците.

През октомври 2022 Василев получава германско гражданство. "Вече наистина се чувствам като у дома си. Германия е моят дом и аз съм благодарен за всичко, което съм постигнал тук", казва мъжът пред WDR. През следващите години иска да пътува по света, да го опознае, да научи нови неща и да се развива - професионално и в личен план. Той вече многократно е доказвал, че със своята твърдост, оптимизъм и подкрепата на околните може да постигне всичко, пише WDR.

Източник: "Дойче веле"