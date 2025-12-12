"Дните на Мадуро са преброини": Ескалация около Венецуела

Според официални американски представители конфискуваният петролен танкер е бил част от нелегална мрежа и е превозвал петрол за чуждестранни терористични организации. Министърката на правосъдието на САЩ Памела Бонди написа вплатформата Х, че танкерът е транспортирал санкциониран петрол от Венецуела и Иран. Според Бонди танкерът от много години е бил с наложени санкции от САЩ, а американските военни сега просто били изпълнили решението за конфискацията му.

Правителството на Венецуела осъди щурма на петролния танкер. Въоръжената операция е „дръзко ограбване и акт на международно пиратство“, заявиха от външното министерство в Каракас, цитирано от германската обществена медия АРД.

„Ню Йорк Таймс“ написа, позовавайки се на анонимен служител на бреговата охрана, че корабът е плавал под името „Skipper” и е превозвал петрол на държавната венецуелска петролна компания. В миналото той е бил свързван с контрабанда на ирански петрол. Според кореспондента на АРД Самуел Якиш, корабът „Skipper” е плавал под флага на Гвиана и е превозвал над един милион барела суров петрол от Венецуела към Куба. На видео, разпространено от Министерството на войната на САЩ, се вижда как войници с оръжия се спускат от хеликоптери, за да превземат танкера.

Още: Започва ли войната срещу Венецуела: Тръмп стартира удари по суша

С щурма на танкера

С щурма на танкера напрежението между Венецуела и САЩ достигна ново ниво на ескалация. През последните месеци американската армия потопи няколко лодки в Карибско море, за които САЩ твърдят, че са били използвани за контрабанда на наркотици. Според експерти на ООН по правата на човека, цитирани от АРД, правителството на Тръмп нарушава международното право. Освен това САЩ струпаха в региона военна сила - бойни самолети, войници и военни кораби, включително самолетоносач. Американският президент одобри и тайни операции на ЦРУ във Венецуела.

Експертите обаче предполагат, че американското правителство преследва много по-голяма цел. Според Роксана Виджил от мозъчния тръст „Съвет за външни отношения“ в случая не става въпрос нито за корабите, превозващи или не наркотици, нито за търговията с петрол.

Истинската цел на Вашингтон според нея е да свали от власт президента Николас Мадуро. АРД припомня в тази връзка, че Тръмп тези дни обяви в интервю за „Politico“: „Дните на Мадуро са преброени“.

Още: Тайно напуснала Венецуела с лодка: Спечелилата Нобеловата награда за мир е в Осло (ВИДЕО)

На въпрос дали това означава, че е възможна и сухопътна инвазия, Тръмп отговори, че не желае нито да потвърди, нито да отрече подобна възможност.

"Става въпрос за нашите природни богатства"

Венецуела разполага с огромни запаси от петрол, силно зависи от приходите от износа му и доставя петрола си предимно на съперника на САЩ – Китай. Авторитарният лидер Мадуро обвинява правителството на Тръмп, че с ескалацията на конфликта се стреми да овладее тези природни ресурси и да предизвика смяна на властта в Каракас.

„Сега се разкриват истинските причини за продължаващата агресия срещу Венецуела. Не става въпрос за миграция. Не става въпрос за трафик на наркотици. Не става въпрос за демокрация. Не става въпрос за човешки права. Тук става въпрос за нашите природни богатства, за нашия петрол, за нашата енергия - за ресурсите, които принадлежат изключително на народа на Венецуела“, се казва в изявление на венецуелското външно министерство.