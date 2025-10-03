Как Ирландия стана една от най-богатите в Европа

Ирландската детелина е трилистна - няма как да я обърка човек като национален символ на страната. Икономически погледнато обаче ирландската детелина сякаш има и щастлив четвърти лист – понеже времената, когато страната е тънела в бедност, отдавна са отминали, пише германската обществена телевизия АРД.

Днес Ирландия е една от най-богатите държави в Европа. "В момента тя определено е двигател - що се отнася до износа и инвестициите", казва пред изданието Холгер Гьорг, експерт от Института за световна икономика (IfW) в Кил. Ирландската икономика е малка, но много отворена към света. Тя живее от внос-износ и от преки чуждестранни инвестиции. Освен това населението е много младо, по-младо от това в Германия, но също и добре образовано - особено в професиите, свързани с математика, информатика, природни науки и технологии.

Освен това Ирландия е англоговоряща страна, което е предимство на международната сцена. Тя има средни темпове на растеж от над пет процента, казва икономистът Томас Обст от Института за германска икономика в Кьолн (IW). "Те имат много висок доход на глава от населението, ако го сравним с другите страни от ЕС. В Ирландия той е 100 000 евро на човек, което е приблизително два пъти повече от средния за ЕС." За сравнение - в Германия той е около 50 000 евро на човек, припомня АРД.

Известна с ниските корпоративни данъци

Успехът на Ирландия се основава преди всичко на един фактор: ниските корпоративни данъци. Те са привлекли в Ирландия много мултинационални корпорации от технологичния и фармацевтичния сектор. Компании като Meta, Google или Apple реализират високи печалби в Ирландия. По този начин обаче страната е станала опасно зависима от САЩ, особено сега, когато американският президент Доналд Тръмп реши да води търговски спорове.

"Тръмп иска да върне производството обратно в САЩ и да привлече преки чуждестранни инвестиции. Това е опасно за Ирландия, защото най-големите фармацевтични производители всъщност са американски", казва Томас Обст от IW.

Фокус върху фармацията

Според германската Федерална агенция за външна търговия (GTAI) фармацевтичните продукти съставляват почти половината от износа на Ирландия. След Германия и Швейцария, Ирландия е третият по големина износител на фармацевтични продукти в света. Много лекарства се изнасят в САЩ. Съответно заплахите на Тръмп за налагане на мита заплашват преди всичко този сектор. Засега лекарствата остават безмитни.

Споразумението за митата между ЕС и САЩ също е в полза на Ирландия, според Холгер Гьорг. "Ако погледнете само търговския дефицит на САЩ с Ирландия, митата за Ирландия всъщност би трябвало да бъдат много по-високи – два пъти по-високи. В Ирландия мислят, че са се отървали леко", добавя експертът пред АРД.

Но бъдещето се очертава трудно. Американските технологични компании са трън в очите на ЕС, който иска да окаже натиск с по-строги регулации и данъци. В самата страна липсват достъпни жилища, особено в големите градове. В Дъблин наемът за двустаен апартамент нерядко се движи около 2600 евро. А това застрашава позицията на Ирландия като икономически център.

Пример за Германия?

Германия може да се поучи от опита на Ирландия - по отношение на икономическата отвореност и на миграцията, казва Томас Обст. "Ирландия е страна, която традиционно е много отворена към миграцията, а в Германия, както знаем, нещата стоят по друг начин", обяснява пред АРД експертът. Освен това Ирландия държи на своята индустрия, докато в Германия се води дебат за нейната деиндустриализация. "Това, което определено можем да научим, е, че високият дял на индустрията в създаването на добавена стойност е много важен. Нуждаем се от конкурентоспособни рамкови условия", убеден е Обст.

Наричат Ирландия "келтски тигър" - заради нейната икономическа мощ. Но във времена на глобални търговски конфликти и едностранна зависимост възниква въпросът колко силен е все още този тигър, пише АРД.

