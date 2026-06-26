Пенсия в Швеция: как функционира системата

Шведската пенсионна система се състои от три стълба: държавна пенсия, фирмена пенсия и частно спестяване. По-особеното в случая е, че част от вноските за държавната пенсия се инвестират на фондовия пазар - става дума за - 2,5 процента от нея.

Всеки трябва да направи своя избор: или сам да определи в кой фонд да инвестира, или просто да избере шведския държавен фонд. Филип Ярхамн от шведската пенсионна агенция обяснява: "По-младите поколения почти вече не избират сами фонд. И това е напълно нормално. Който разбира от фондови пазари може да заложи на някой от препоръчаните фондове", казва за германската обществена телевизия АРД Филип Ярхамн от Шведската пенсионна агенция.

Колкото повече наближава пенсионирането, толкова по-предпазливо се инвестира

Шведският държавен фонд инвестира наред с другото в акции от цял свят. И през последните години е постигал двуцифрена средна доходност. Разбира се, все пак съществува риск борсовите курсове да спаднат. Идеята на шведския модел обаче е, че този, който има още много години до пенсионирането си, може да изчака тези колебания да отминат. Колкото повече наближава моментът на пенсиониране, толкова по-предпазливо се инвестира.

Много млади шведи имат доверие в пенсионната си система. "Мисля, че за повечето шведи това е нещо добро, особено ако човек не разбира много от финанси", казва един млад мъж, цитиран от АРД. "Вярвам, че държавата знае какво прави", споделя друг. А трети има известни притеснения: "Чувам и това, че парите може да не стигат за издръжка в бъдеще, което определено ме притеснява".

Пенсията зависи преди всичко от заплатата

Шведският модел не решава всички проблеми, свързани с пенсиите. Възрастта за пенсиониране се адаптира автоматично към продължителността на живота и наскоро беше вдигната до 67 години. Освен това: по-голямата част от пенсионното осигуряване продължава да зависи от заплатата.

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Независимо от това е добра идеята част от пенсионните вноски да се инвестират на капиталовия пазар, убеден е 72-годишният швед Торбьорн Ершон. Пред АРД той казва, че не разбира критичното отношение на много германци по този въпрос. "Мисля, че някои хора имат погрешна представа за борсата. Ако добре комбинираш фондове и рискове, в крайна сметка често получаваш повече пари, отколкото ако просто ги оставиш в банката", уверява той.

Опитът на Швеция показва: борсата може да подпомогне държавната пенсия, но не решава проблема със застаряващите общества, се посочва още в публикацията на АРД.

Източник: Дойче веле

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