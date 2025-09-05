В Гърция: На плажа - туристи, в лодките - бежанци

На остров Гавдос, на около 40 километра от Крит, почти ежедневно пристигат бежанци от Либия.

Тази година в Гърция са влезли около 9000, като повечето от тях са дошли именно от северноафриканската държава. Лилиан Стефанаки, кметицата на малкия остров, се опитва да поддържа туризма, който е единственият приток на доходи на Гавдос. "Има твърде много лодки, които непрестанно идват. Това ни изтощава", казва тя.

На плажа - туристи, в лодките - бежанци

Мигрантите са навсякъде на острова - дрехите им са закачени по оградите на пристанището, лодките са по плажовете, във водите на Гавдос. За местните това не е нищо ново. Стефанаки споделя, че вече две години островът е "на фронтовата линия". Пристигналите на Гавдос мигранти чакат на пристанището, за да ги придвижи бреговата охрана до Сфакия в южната част на Крит - оттам те са разпределяни във временни подслони близо до Ханя в сверната част на най-големия гръцки остров. Там се намира един от трите бежански лагера на Крит - бивш изложбен център. Той е единственият, където се допускат журналисти. Разговорите с бежанците обаче и там са забранени.

Мигрантите предават телефоните и личните си вещи, а в замяна получават гривна с номер - разпределени спрямо страната, от която идват, и датата, на която са пристигнали. Пред лагера има четири химически тоалетни и два душа. Хората се редят на опашка за тях. Всеки ден помощни организации доставят одеяла и хигиенни продукти.

В това време туристите лежат на близките плажове, много от тях - без изобщо да знаят какво се случва в този лагер. Манолис Стаматакис държи хотел близо до Ханя. Той се притеснява, че ще започне да губи клиентите си заради бежанската вълна. "Факт е, че потенциалните ни гости изпитват известно притеснение - то се вижда и у онези, които вече са тук. Туроператорите също изразяват опасения", казва хотелиерът.

И ресторантьорите също се притесняват. Засега всичко това не се е отразило на бизнеса, но Йоргос, който държи таверна на пристанището в Сфакия, се тревожи. "Когато туристите дойдат да чакат корабчето за Гавдос и видят как пристигат нелегалните мигранти, не им е приятно", обяснява Йоргос.

Някои от местните хора проявяват съчувствиекъм мигрантите. "Те са хора като мен и теб. Жадни са, изтощени са от война и всичко, през което са преминали", казва една жителка на Сфакия. В същото време обаче подчертава, че не бива да се подминава с лека ръка опасението, че тези хора може да пренасят болести. "А и къде ще отидат тези хора? Къде ще спят, къде ще ползват тоалетна?" Мнозина се притесняват от това, че повечето новопристигнали са млади мъже. "Ако жени и деца търсеха убежище, щях да разбера. Но защо тези млади мъже идват тук. С нас ли ще водят война?", пита друг жител на Сфакия.

На три часа път от Сфакия в малкото село Кастели жителите също са напрегнати заради мигрантите. Един от местните разказва, че си е поставил за цел да спре изграждането на нов бежански лагер наблизо. "Хората ще излязат по улиците! Не с плакати, а с пистолети и ще има убити", казва той. "Трябва да затворят границите, за да не може изобщо да идват", казва друг мъж от селото.

"Целият проблем е изфабрикуван"

Елефтерия Ятраки, която доброволства в хуманитарна организация на Крит, казва, че напоследък се наблюдават все повече расистки изказвания като например това, че бежанците "ще ни заменят" или че ще извършват престъпления и че са опасни. "Целият този проблем е изфабрикуван - не само от изтощените местни хора, но и от политиците. Веднага се използват термини като "нелегални мигранти". Политиците не бива да ползват думи като "нелегален", когато става дума за хора", смята доброволката Ятраки.

На подобно мнение е и Стелиос Микелакис, който има ресторант в центъра на Ханя. За него солидарността е част от човечността му. "Солидарността е част от критското гостоприемство. Надявам се, че политиците ще успеят да намерят път напред с адекватни решение. Но ние - като човешки същества, имаме отговорност - да покажем солидарност с тези хора", казва Стелиос.

Политиците обаче се бавят с реалните решения. Заместник-областният управител по въпросите на социалната политика Стелиос Вориас казва, че вече пети мандат Крит чака да се построят бежански лагери. "Островът не може да понесе това в момента - не само заради проблемите с туризма, но и заради липсата на инфраструктура", казва Вориас.

За Лилиан Стефанаки, кметицата на Гавдос, въпросът е належащ, както е и за много от местните хора. "Бежанците трябва да бъдат изместени някъде другаде, възможно най-бързо. Присъствието им е много голям проблем за остров като нашия, който разчита изключително на туризма", казва тя. Стефанаки се опитва да се справи с кризата, но и се чуди колко ли още лодки ще пристигнат, преди да има адекватно решение.

Източник: Дойче веле