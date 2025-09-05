Войната в Украйна:

Жена с инсулт бе докарана с въздушна линейка в “Пирогов“

05 септември 2025, 16:01 часа 438 прочитания 0 коментара
Пациентка с мозъчен кръвоизлив бе транспортирана днес с въздушна линейка от Смолян към болница "Пирогов" в София, заяви за БТА д-р Красимир Събев, началник на ОАРИЛ при Многопрофилната болница за активно бечение "Братан Шукеров" в Смолян. Това е поредният случай от началото на годината на ангажиране на медицински хеликоптер за смолянски пациенти в спешни състояния.

Пациентката е на 50 години, днес внезапно ѝ прилошало, при което е повикан екип на "Спешна помощ". Диагностика със скенер установила, че става дума за мозъчен кръвоизлив, най-вероятно причинен от аневризма, уточниха медици от смолянската болница. В "Пирогов" жената ще бъде подложена на специализирано лечение. 

Спасиана Кирилова
