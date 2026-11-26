Над Средиземноморието вече се образува циклон и под негово влияние през следващите дни предстои ново влошаване на времето. Същевременно от Арктика на юг се насочват по-студени въздушни маси, докато средиземноморският циклон изпраща към нашия регион по-влажен и топъл въздух. Това означава, че само след 48 часа над Балканите, включително и у нас, ще се сблъскат две противоположни въздушни маси. Срещата им ще доведе от една страна до значителни количества валежи, а от друга – до застудяване до зимни стойности. Тази прогноза за времето през следващите дни направи в ефира на Нова телевизия климатологът Симеон Матев.

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Той посочи, че вчерашната утрин е била напълно зимна – температурите в населените места у нас са се движели от минус 16 градуса в родопското село Равногор до 1–2 градуса по Черноморието. „Подобни ниски стойности – например около минус 7–8 градуса за тази дата, не сме отчитали от повече от 30 години. Така че зимата реално е тук, макар засега да се колебае дали да се настани трайно“, каза Матев.

По думите му месец ноември се е оказал доста динамичен с чести затопляния и застудявания, но до момента температурната аномалия е с положителен знак и никак не е малка. „Тазгодишният ноември се движи с близо 2 градуса над нормата“, посочи той.

„Ако го сравним с последните 33 години – от 1993 г. насам, виждаме, че колкото и да беше топъл, той не може да надмине редица други рекордно топли издания на месеца. Беше по-топъл от миналогодишния, но ако се върнем в 2010 г., тогава целият месец премина под знака на много високи, почти къснолетни температури. Сега имахме само четири-пет такива дни, които не успяха да доведат до чак толкова голяма аномалия“, обясни той.

Въпреки това данните показват, че за последните 33 години средната температура през ноември се е повишила с почти цял градус. „Затоплянето е в ход и тенденцията остава възходяща“, каза Матев.