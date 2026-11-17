Един от братята ѝ е бил лидер на банда, което превръща семейството на 28-годишната Файса Айдл в мишена на конкурентни престъпни групи, тормозещи предградията на Стокхолм. И отмъщението на закъснява: преди 8 години друг от братята ѝ е застрелян от членове на престъпна групировка.

Самата Файса Айдл също израства в този престъпен свят и от първо лице вижда как насилието прониква в ежедневието, или как други момичета биват въвличани в тази среда, пише германската обществена медия АРД.

Момичета като куриери на наркотици

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„Момичетата често започват като куриери, тъй като полицията рядко ги проверява. Това означава, че те дори могат да превозват оръжие в колите си“, казва Файса.

Проучване на Шведския национален съвет за превенция на престъпността също подчертава значимата роля, която момичетата и младите жени играят в престъпните мрежи. Според проучването – около 16 процента от престъпния контингент.

В рамките на тези мрежи ролите на момичетата обикновено се различават от тези на момчетата - те често имат по-малко влияние и по-рядко са част от установената йерархия. Вместо това те поемат задачи като пренасяне или съхранение на наркотици. Също така често участват в измами или в подготовката на актове на насилие.

Целенасочено вербуване на млади жени

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„Едно от обясненията може да бъде, че жените успяват да се доближат по-лесно до набелязани лица, тъй като отдавна съществува по-малко подозрение към жените, отколкото към мъжете“, обяснява Диамант Салиху, експерт на Шведската телевизия по въпросите на уличната престъпност. Бандите целенасочено търсят млади жени чрез социалните мрежи, като ги примамват с обещания за пари, допълва той.

Като цяло насилието, свързано с бандите, в Швеция напоследък е намаляло. През първото полугодие на 2026 г. полицията регистрира 39 престрелки – толкова малко, колкото никога досега откакто се води такава статистика от 2017 г. За сравнение: през същия период на миналата година е имало 86 престрелки.

Броят на атентатите с взривни вещества също е спаднал, което обаче не означава, че опасността е отминала. Разследващите отчитат, че все по-често се наемат хора в ранна възраст за извършване на престъпления. Така например през последните месеци в Швеция имаше няколко опита за убийство, при които задържаните заподозрени бяха тийнейджърки. В отговор на младежкото насилие шведският парламент реши през лятото да понижи възрастта за наказателна отговорност от 15 на 14 години, припомня АРД.

Нощни патрули срещу насилието по улиците

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За да не се допусне младежите изобщо да попаднат в такива среди, в засегнатите предградия се ангажират и много родители. В една от общините край Стокхолм през уикендите се организират нощни патрули: обикновено пет майки и бащи обикалят заедно по улиците и разговарят с младежите. Мустафа участва в тези групи и разказва пред АРД:

„Преди всичко обръщаме внимание на младежите. Ако нещо ни се стори подозрително, съобщаваме го на властите. Когато някъде се събере група младежи, отиваме при тях, разговаряме с тях и ги питаме: „Какво става? Какво правите тук?“.

Зад тази инициатива се крие идеята, че някои младежи изпитват повече уважение към собствените си родители, отколкото към полицията. И Файса Айдл се ангажира с това младите момичета да не попадат в престъпните мрежи. Междувременно тя пише книги и стихове за младостта си в сянката на войната между бандите. Тя иска да покаже, че обещанията за бързи пари и признание винаги завършват с насилие и скръб, завършва публикацията на АРД.

Източник: Дойче веле