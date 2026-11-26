"Публикуваният доклад на Сметната палата за периода 2023–2025 г. потвърждава констатациите на настоящото ръководство на Министерството на културата, направени при встъпването му в длъжност, за натрупани през годините финансови дисбаланси, системни пропуски в контрола и недобри управленски практики." Това се казва в официална позиция на Министерството на културата (МК), изпратена до медиите.

Позицията е отговор на излезлия по-рано одит на Сметната палата, в който се разкриват сериозни проблеми в МК за периода 2023-2025 г. - счетоводни нарушения, липса на Национална стратегия за развитието на културата, липса на прозрачност и ефективност по отношение на резултатите от управлението на публичните ресурси и т.н. Още: Одит: Счетоводни нарушения в сценичните изкуства и липса на контрол от министерството

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От Министерството на културата казват, че още през май месец 2026 г. са предприети незабавни мерки за овладяване на заварената финансова криза и е въведен "механизъм за оптимизиране на финансовото управление, ограничения при поемането на нови задължения и по-стриктни механизми за отчетност". В текста се посочва, че за шест месеца са разплатени наследени и финансово необезпечени задължения от 2025 г. в сферата на сценичните изкуства в размер на над 25 милиона евро, а недостигът на средства е бил намален с около 11 милиона евро. Тук впечатление прави, че отново именно сценичните изкуства са приоритет, което е симптом в последните години - има дисбаланс при разпределенято на бюджетните средства с явен превес на сценичните изкуства за сметка на всички останали направления, които трябва да бъдат обезпечени от бюджета за култура. По темата: Какво не достига в бюджета за култура? Обяснява Диана Андреева-Попйорданова (ВИДЕО)

Взети са мерки още преди доклада

Снимка: БГНЕС

В позицията се казва още, че по част от препоръките на Сметната палата Министерството на културата е предприело действия още преди приемането на окончателния одитен доклад. "На 3 ноември 2026 г. министърът на културата Евтим Милошев внесе в Министерския съвет доклад за разработването на Национална стратегия за развитие на културата. Създаден е Координационен съвет, който да ръководи процеса по изготвянето на стратегическия документ.", пише в текста.

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Твърди се и че в изпълнение на политиката за възстановяване на финансовата дисциплина още през юни 2026 г. са били разработени и въведени правила за организацията на бюджетния процес в Министерството на културата, с което е изпълнена и втората препоръка на одита.

"Министерството на културата работи по въвеждане на национален план за финансово оздравяване на държавните културни институти, насочен към преодоляване на системните причини за натрупването на дефицити.", се заявява още в позицията.

Проблемите идват от предишните министри

В единогласие с цялото управленско говорене, въпреки заявките, че сегашните властимащи няма да се оправдават с хората преди тях, от Министерството на културата се съгласяват със Сметната палата, че настоящ приоритет е "преодоляването на последиците от наследените проблеми, но и изграждането на устойчив модел на управление, който гарантира законосъобразното и ефективно разходване на публичните средства, финансовата стабилност на културните институти и предвидима среда за тяхното творческо развитие."

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