Gen Z и другите поколения: кои имат по-малко проблеми?

Масовите протести на младите хора в Европа оставят впечатлението, че изгледите за бъдещето на това поколение са мрачни. Но дали е така? Дали днес поколението Z е изправено пред по-големи предизвикателства, отколкото са били младите хора, представителите на т.нар. бейби бумъри, в края на миналия век? Какво обединява и какво разделя двете поколения?

"Естествено би било да попитат: Беше ли ви трудно и на вас", коментира пред ДВ експертът по проблемите на младежта Симон Шнетцер. Но младите се концентрират върху собствените си проблеми днес. Според Шнетцер решаващият въпрос във връзка с последните протести е: "Вдъхнахме ли на младите хора достатъчно увереност за живота и работата им, за да продължат да финансират системата?"

От статистическите данни се вижда, че и двете поколения - Z и бумърите - са засегнати от обществените промени макар и в различна степен. Проблемите с жилищата са належащи, същото важи и за тези с пенсиите.

Бедност сред възрастните хора

Факт е, че все по-малко млади хора трябва да плащат за разходите за все повече пенсионери. Докато през 1957 година за осигуровките на един пенсионер са внасяли 3,73 работещи, през 2025 година са само 2,1, което в числа означава следното - в Германия 35,35 милиона работещи финансират 16,82 милиона пенсионери. През 2045 година съотношението ще е едва 1,73.

За да се смекчи тази тенденция и осигурителните вноски да се поддържат стабилни, пенсионното осигуряване в Германия получава годишни субсидии от 118 милиарда евро - около 25 процента от федералния бюджет. Изводът: все повече групи от населението са принудени да плащат за финансирането на пенсиите.

Данните сочат още, че и днес пенсията на мнозина не стига за покриване на жизнените разходи. Делът на пенсионерите, които имат нужда от социални помощи, е нараснал от 257 000 през 2003 година до 738 000 през 2024-а.

Наемите растат, но бумърите могат да помогнат

Повишаването на наемите засяга най-вече хората с по-ниски доходи. Доклад на Германския институт за икономически изследвания показва, че тежестта на наема за групата с по-ниски доходи е нараснала от 24 процента през 1990 година на 36 през 2021-а.

Това означава, че през 2021 година по-малко заможните домакинства в Германия е трябвало да отделят 14 процента повече от доходите си за наем, отколкото по-благосъстоятелните.

През 2025 година делът на населението, изразходвал повече от 40 процента от доходите си жилищни разходи, е бил 11 процента, става ясно от официалните статистически данни, но при застрашените от бедност хора процентите са цели 35.

Платформата за недвижими имоти Jacasa пресмята обаче, че именно бумърите могат да доведат в следващите години до значително успокояване на жилищния пазар - те са собственици на около 4,8 милиона къщи и жилища.

През следващите години тези имоти ще сменят собствениците си - чрез продажба, преместване в домове за възрастни хора или унаследяване. Това може да доведе до свръхпредлагане на имоти в някои региони, респективно до спад в цените, смятат експертите на платформата.

Инвестиции в образованието

Данните на федералното правителство за инвестиции в образованието показват, че обществените разходи за образованието на младите хора са се удвоили от 4000 на 8000 евро за периода от 2011 година насам.

Допълнителните средства обаче така и не решават проблема с недостига на учители - очаква се до 2035 година броят на отворените места да достигне 27 000. Причината е във вълната от пенсионирания при бумърите и спадащата раждаемост, довела до липса на млади преподаватели.

Промените в климата

Още през 1972 година Римският клуб в своята публикация "Границите на растежа" предупреждава за последствията от затоплянето на Земята. Според ООН към края на века затоплянето ще е с 2,6 градуса в сравнение с прединдустриалните времена.

Ако светът не промени сегашната си климатична политика, децата, които днес са на шест години, ще преживяват от два до седем пъти по-често горещи вълни, отколкото бейби бумърите. Прогнозата е на университета VUB в Брюксел от 2025 година.

А екстремните промени в климата могат да бъдат смъртоносни, както личи от високата смъртност при горещите вълни в последните години. По данни на Института "Роберт Кох" през 2026 в Германия до средата на септември са регистрирани около 16 000 смъртни случая заради жегите. Преобладаващото мнозинство - над 14 000 от починалите - са били над 65 години.

"Поколението Z и бумърите са в една лодка"

"Поколението Z и бумърите са в една лодка. Трябва да ги свържем, защото иначе нито по-младите, нито по-възрастните ще имат перспективи за благосъстоятелен живот", гласи смята изследователят на младежките проблеми Шнетцер.

Неговото предложение е двете поколения да излязат заедно на улицата на протест. Нещо повече: "Трябва да последва конструктивен процес, за да се дефинират целите и мерките, които да бъдат подкрепени от всички, дори това да означава ограничения."

Източник: Дойче веле