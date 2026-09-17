Алекс Николов е втори, Мони е трети: България има няколко волейболисти в топ класациите

Лидерът на националния волейболен отбор на България Александър Николов е номер 2 сред всички реализаторите на Европейското първенство, на което София е съдомакин. Неговият брат Симеон е трети по изпълнение на сервис, а в топ класациите на Евроволей 2026 има още двама българи - Жасмин Величков и капитанът Алекс Грозданов. Алекс Николов отбеляза 36 точки за победата над Полша, като активът му е вече е 117 точки от пет мача и общо 19 гейма.

Алекс Николов е втори по точки

По-големият от братята Николови реализира средно по 6,16 точки на гейм, като по този показател той превъзхожда почти всички свои основни конкуренти в турнира. Пред него като ефективност е единствено сърбинът Дражен Лубурич, който е записал 69 точки в 11 гейма или средно по 6,27 на гейм, но неговият принос към тима и влияние върху играта е по-скромно в сравнение с българина. Сред останалите до Алекс Николов като ефективност до него се доближават донякъде само австриецът Паул Бухегер, белгиецът Сам Деру и словенецът Ник Муянович със средно 5,14 - 72 точки от 14 гейма.

Още: България остава в топ 10 на световния волейбол

Мони Николов е трети при сервисите

Симеон Николов е трети при изпълнителите на сервис до момента, като е направил 15 аса в 19 гейма или средно по 0,79 на гейм. По този показател по-малкият от братята Николови изостава единствено от австриеца Паул Бухегер (15 аса в 13 гейма - 1,15 средно) и украинеца Олех Плотницки (19 в 17 гейма или средно по 1,12). Мони Николов е шести в индивидуалната класация на разпределителите, като има 57,32% ефективност - вдигнати успешни топки за атака.

Още: Мони Николов след победата над европейския шампион: Всеки може да победи всеки, здраво стъпили сме на земята

Жасмин Величков и Алекс Грозданов също са високо в таблиците

Преквалифицираният като либеро за турнира Жасмин Величков е пети по перфектно посрещане сред всички състезатели в турнира. Играчът на италианския Монца има 43,40% перфектно посрещане и изостава само след утвърдени имана, като австриеца Александър Бергер (50,88%), словенеца Яне Ковачич (48,78%), украинеца Олександър Бойко (45,83%) и поляка Максимилиан Граниечни (44,74%). Капитанът Алекс Грозданов вече има 16 точкови блокади до момента, което прави средно по 0,84 на гейм. Той е сред най-добрите в този елемент, като пред него до момента са Мартайн Колсон от Белгия с 1,18 блокади средно, турчинът Бедирхан Бюлбюл с 1,07, италианецът Пардо Мати с по една успешна блокада на гейм.

Толкова имат още норвежецът Руне Фастеланд и белгиецът Яспер Верхаме, както и датчанинът Расмус Микелсонс, който има средно по 0,94.

Още: Българската публика за пример в Европа! Падна страхотен рекорд на мача с Полша на ЕвроВолей 2026