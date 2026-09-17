Българската публика за пример в Европа! Падна страхотен рекорд на мача с Полша на ЕвроВолей 2026

Българският национален отбор по волейбол записа невероятна победа на Европейското първенство. "Лъвовете" надделяха с 3:2 в изключително напрегнат двубой с европейския шампион Полша. Те загубиха първия гейм с 20:25, но след това обърнаха развоя на срещата. Особено драматична бе втората част, спечелена от нашите момчета с 31:29, след като трябваше да спасяват пет геймбола. Те спечелиха третия гейм с 25:23, а в решаващата пета част не позволиха емоциите да надделеят, показаха страхотен характер и я взеха с 20:18.

Впечатляващ рекорд по време на мача България - Полша

Представянето на "лъвовете" не бе единственото феноменално в мача. Срещата се изигра пред погледа на 13 186 зрители по трибуните в столичната "Арена София". По този начин българската публика постави рекорд за посещаемост на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година. Тази невероятна цифра превръща двубоя в най-посетеното волейболно събитие на Стария континент за годината.

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Досегашното най-добро постижение на тазгодишния шампионат принадлежеше на домакините от Финландия, където местната зала беше събрала 12 300 фенове. Българската публика обаче демонстрира невиждана страст и вдигна летвата много по-високо. Тя определено изигра ключова роля за победата на "лъвовете", като беше като седми играч на терена. Този успех даде на България огромен тласък за елиминационната фаза. След като завърши на трето място в групата, отборът на Джанлоренцо Бленджини ще се изправи срещу Германия на 1/8-финалите.

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