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Мони Николов след победата над европейския шампион: Всеки може да победи всеки, здраво стъпили сме на земята

17 септември 2026, 10:47 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/volleyBUL.official
Мони Николов след победата над европейския шампион: Всеки може да победи всеки, здраво стъпили сме на земята

Един от лидерите на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов остана здраво стъпил на земята след невероятната победа с 3:2 над Полша. "Лъвовете" надделяха над европейските шампиони в последния мач от груповата фаза на Европейското първенство. Срещата се изигра пред погледа на 13 186 зрители по трибуните на столичната "Арена София", които изиграха ключова роля за успеха. По-малкият от братята Николови акцентира именно върху това.

Симеон Николов: Няма да се възгордяваме

България завърши на трето място в групата и по всяка вероятност отново ще се изправи срещу Полша на 1/4-финалите. По този повод Мони Николов заяви: "Чувствам се добре. Много тежък мач. Няма значение кой сме победили... разбира се, има. В крайна сметка пак сме трети в групата и ако всичко върви по план, ще ги срещнем пак на 1/4-финал, така че всичко това ще се повтори. При 20:18 тайбрека малко доза късмет можеше да обърне и за тях победата, така че горе главите, няма да... няма колко да се възгордяваме. Здраво стъпили сме на земята и чакаме следващия мач."

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Симеон Николов

След това родният разпределител коментира шансовете на България в елиминационната фаза. За "лъвовете" предстои двубой с Германия на 1/8-финалите. Николов призна, че отборът ни ще има предимство в този мач заради подкрепата на публиката в "Арена София". Това ще бъде последният мач на тима пред родна публика: "Ами аз мисля, че в първите 12 отбора в ранглистата всеки може да победи всеки. Разбира се, имаме предимство, че сме домакини, че играем със... не знам, 13, 12, 14 хиляди души зад нас, така че имаме... в това имаме предимство. Мисля, че всеки отбор се чувства потиснат, когато дойде тук. И сега се надявам така да се чувства... мисля, че с Германия играем на 1/8-финал. Надявам се те така да се чувстват и залата отново да ни помогне."

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Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол Симеон Николов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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