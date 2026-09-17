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България остава в топ 10 на световния волейбол

17 септември 2026, 13:35 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/volleyBUL.official
България остава в топ 10 на световния волейбол

България постигна много важна победа над актуалния европейски шампион Полша на 16 септември. "Лъвовете" бяха в група с поляците и след победата завършиха на трето място, като това им отреди сблъсък с Германия на 1/8-финалите. Той ще се проведе на 19 септември, събота. С триумфа над Полша, националният ни отбор натрупа още точки и така си осигури оставане в топ 10 на Световната ранглиста. България е на девето място в нея.

България седи комфортно на деветата позиция

За успеха тимът воден от Джанлоренцо Бленджини прибави 11.83 точки към актива си и в момента има сбор от 281.41. Българският отбор изостава с около 25 точки от олимпийския шампион Франция, който е на осмо място в Ранглистата с актив от 306.36 точки. В същото време тимът има сравнително комфортен аванс пред десетия - Украйна, който е с 260.77 точки. Разликата между двата тима бе почти стопена при загубата на родния тим от Украйна с 1:3 в мач от Група "В" на Европейското първенство.

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Национален отбор по волейбол

България е в серия от 2 поредни победи

От началото на Евроволей 2026 България записа 4 победи и 1 загуба. В първите 2 мача триумфирахме последователно над Северна Македония с 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) и над Португалия с 3:0 (25:18, 25:18, 25:20). Последва загуба от Украйна с 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25), а след нея "лъвовете" взеха още две победи. Над Израел с 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:20) и над Полша с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18).

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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