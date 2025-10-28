Александър Николов с ново начинание: кои други спортисти са се изявявали като стриймъри

Александър Николов, който стана втори на Световното първенство по волейбол във Филипините с националния отбор на България и в момента е водещият реализатор на клубния си отбор през настоящия сезон, започна да се занимава по-сериозно със свое хоби. От вчера той активно стриймва в Twitch, а каналът му е с име a23xgames. Новото си начинание той започна с любима за него игра – World of Warcraft.

Алекс Николов събра над 1500 човека на първия си стрийм

Първите му няколко часа на живо бяха доста успешни, като българският волейболист събра над 1500 активни гледащи. Днес в социалните мрежи той потвърди, че ще продължава, като дори пусна анкета, с която последователите му да решат какво да прави той на стрийма. Възможните опции бяха 4. Имаше избор между 3 игри – World of Warcraft, Fortnite и League of Legends, а четвъртият вариант беше гледане и обсъждане на волейболни моменти. Днес Алекс Николов отново е на линия в Twitch.

Някои футболисти също стриймват

Той далеч не е първият спортист, който е започнал да се занимава със стриймване. Преди него в онлайн средите са се изявявали и футболисти, пилоти от Формула 1, баскетболисти и тенисисти. От света на футбола доста активни са Серхио Агуеро, който играеше редовно докато беше с контузия по време на пандемията. Той започна с FIFA, Call of Duty, Among Us, а след това канеше и други известни личности на стрийма си. На живо често можем да намерим и вратаря на Реал Мадрид Тибо Куртоа, който се забавлява с FIFA, NBA 2K, Formula 1 и Valorant. Друг футболист, който стриймва е Антоан Гризман. Той е известен със страстта си към играта Football Manager, а другите му любими са Fortnite и FIFA.

На живо се изявяват и хора от баскетбола, Формула 1 и тениса

Баскетболисти, които имат свой стрийм са Гордън Хейуърд и Карл-Антъни Таунс. Хейуърд е един от първите NBA играчи, които започнаха да стриймват – още от 2015 г., като играеше StarCraft II и League of Legends. Таунс пък се наслаждаваше на Call of Duty. От Формула 1 Ландо Норис се подвизава на живо. Той е един от най-популярните стриймъри сред пилотите, играе iRacing, F1, Valorant, и прави благотворителни стриймове. В тениса Гаел Монфис е активен стриймър, който играе Call of Duty и NBA 2K.

