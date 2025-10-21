„Канибала“ Алекс Николов мачка: стана MVP срещу отбор с двама българи

Клубният отбор на Александър Николов Кучине Лубе Чивитанова победи като домакин Гротазолина. За отбора на гостите се състезават българските национали по волейбол Илия Петков и Георги Татаров. Тимът на Николов взе победата с 3:1 гейма (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) в елитната волейболна дивизия на Италия. Александър бе определен за най-полезен играч (MVP), след като записа 30 точки в мача – 4 аса и 25 от атака.

Александър Николов има над двойно повече точки от всеки друг в мача

От сайта на Кучине Лубе Чивитанова пък го нарекоха „канибала“. Другите състезатели на клуба, които записаха двуцифрен брой точки са националът на Канада Ерик Льопки (13), световният шампион с Италия Матиа Ботоло (11) и Мариа Гарджуло (11). Другите двама българи – Петков и Татаров, също бяха титуляри за отбора си. Те се отчетоха със съответно 6 и 4 точки. А най-резултатен за Гротазолина бе Джулио Магалини с 13. Така Александър Николов има над двойно повече точки от който и да е друг състезател от двете страни на мрежата.

Александър Николов: „Като начало бе добре“

Ето какво каза Николов пред сайта на клуба си: „Започнахме мача по най-добрия начин с много силен сервис, което ни позволи да вземем нещата в ръце и да поведем в резултата с 2:0. След това имаше спад, а Гротадзолина започна да играе по-добре. В четвъртия гейм се върна редът в играта ни и спечелихме три точки. В началото на първенството е нормално да има още неща, върху които трябва да работим, но като начало бе добре. В неделя гостуваме на Перуджа, където направихме големи мачове миналия сезон“.

