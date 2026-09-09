Кабинетът "Радев":

Краен срок за партии и коалиции за регистрация за президентските избори

09 септември 2026, 6:36 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Краен срок за партии и коалиции за регистрация за президентските избори

До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25-и октомври. Срокът за инициативните комитети е 14-и септември, предаде БНР. Още: ЦИК: Подготовката за президентския вот върви по план, вече всички РИК работят

Кои се регистрираха в ЦИК за изборите?

Снимка: БГНЕС

До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на осем партии и шест инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация - Евролевица", "Народна партия истината и само истината", "МЕЧ", "Величие" и "Българска социалистическа партия". А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вицепрезидент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов.

ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден – т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи.

Още: Горещ ден в ЦИК: Партиите на финалната права за регистрация, излизат първите инициативни комитети

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ЦИК избори за президент президентски избори 2026
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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