Краен срок за партии и коалиции за регистрация за президентските избори

До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25-и октомври. Срокът за инициативните комитети е 14-и септември, предаде БНР. Още: ЦИК: Подготовката за президентския вот върви по план, вече всички РИК работят

Кои се регистрираха в ЦИК за изборите?

Снимка: БГНЕС

До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на осем партии и шест инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са "Възраждане", "Правото", "Движение за права и свободи", "Българска социалдемокрация - Евролевица", "Народна партия истината и само истината", "МЕЧ", "Величие" и "Българска социалистическа партия". А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вицепрезидент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов.

ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден – т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи.

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