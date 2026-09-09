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ВСС забрави да плати над 1.6 млн. лв. данъци и такса смет

09 септември 2026, 7:10 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ВСС забрави да плати над 1.6 млн. лв. данъци и такса смет

Висшият съдебен съвет (ВСС) не е платил над 1.6 млн. лв. данък сгради и такса битови отпадъци на Столична общината. Това се вижда от решение на Административния съд - София-град по дело, заведено от кадровия орган срещу ревизионен акт на Столичната община. Съветът губи делото за голяма част от сумата на първа инстанция и вече е обжалвал пред Върховния административен съд, пише в. "Сега".

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Ревизионният акт на общината е издаден през септември 2023 г. Той е за няколко съдебни имота в столицата. С ревизионния акт на ВСС са установени допълнителни задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, както и лихви за периода от началото на 2018 г. до края на 2022 г. в общ размер на 1 667 330 лв. Основната част от тази сума идва от такса "смет" - 1 071 560 лв. главница и 593 648 лв. лихви.

Юристите на Висшия съдебен съвет пледират, че има процесуални нарушения при издаването на ревизионния акт. Освен това твърдят, че съветът не носи отговорност и не дължи лихви за забава, тъй като общината се е забавила при уведомяването. Твърдят също, че общината погрешно е разпределила внесени суми за покриване на лихви за предходни периоди, вместо първо да погаси главницата за съответната година.

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Според съдебно-икономическата експертиза, при удовлетворяване на възраженията на ВСС за правилния ред за погасяване на задълженията и отпадане на лихвите поради забава от страна на общината, реално дължимата сума за битови отпадъци (главница и лихви) се намалява на 1 250 461 лв.

В крайна сметка съдия Биляна Икономова отменя частично ревизионния акт и така според нейното решение ВСС дължи 1 135 668 лв.

От съдебните регистри се вижда, че процесът на първа инстанция е продължил точно 2 години.

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Столична община ВСС Такса смет данък сгради
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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