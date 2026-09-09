Норвегия се сбогува с крал Харалд V. На погребението в Осло ще присъстват европейски кралски особи и редица чуждестранни държавници. Сред тях са украинският президент Володимир Зеленски, британският принц Уилям, испанското кралско семейство, президентите на Финландия, Германия и Чехия, както и премиерите на Франция и Тайланд.

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Процесията с ковчега ще потегли от кралския дворец и ще премине по главния булевард на Осло до лутеранската катедрала, където церемонията ще започне с едноминутно мълчание в цяла Норвегия. След службата процесията ще продължи към крепостта „Акерсхус“, където кралят ще бъде погребан в кралския мавзолей до своите родители.

Новият крал Хокон VIII, норвежкото кралско семейство, чуждестранни монарси, държавни глави и други официални гости ще вървят пеша. Само вдовицата на Харалд – 89-годишната кралица Соня, и новата кралица Мете-Марит, която през юни претърпя белодробна трансплантация, ще пътуват с автомобил. Мариус Борг Хьойби, синът на Мете-Марит от предишна връзка, който е под домашен арест в очакване на обжалването на присъдата му за изнасилване и нападение, също е получил разрешение да присъства на погребението.

Сред чуждестранните гости са още японският престолонаследник принц Акишино и принцеса Кико, представители на скандинавските кралски семейства, кралските двойки на Белгия и Нидерландия, принц Албер II от Монако и кралят на Йордания Абдула II.

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В края на религиозната служба четири изтребителя F-35 ще прелетят над катедралата. След това ковчегът ще бъде отнесен в параклиса на крепостта „Акерсхус“, където ще бъде положен в криптата на кралския мавзолей.

Кралят ще бъде погребан в саркофаг на стойност 2 млн. долара, чийто дизайн се пази в тайна. След погребението флаговете в цялата страна, свалени наполовина след смъртта му, ще бъдат издигнати отново, а църковните камбани ще бият в продължение на час.

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Близо 3000 полицаи са мобилизирани за церемонията, определена от властите като една от най-мащабните операции в историята на норвежката полиция. Около 3500 военнослужещи също са ангажирани, а над голяма част от източната част на страната са въведени извънредни ограничения за въздушното пространство.

До смъртта си на 28 август Харалд, който се възкачи на престола през 1991 г., беше най-възрастният действащ монарх в Европа. Въпреки влошеното си здраве през последните години той категорично отказваше да абдикира и остана изключително популярен сред норвежците.