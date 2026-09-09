Тръмп очаква скоро търговски сделки с Колумбия, Перу и Еквадор

Съединените щати очакват скоро да сключат търговски сделки с Колумбия, Перу и Еквадор. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио във вторник, започвайки обиколка си в трите латиноамерикански страни, чиито лидери са тясно свързани с администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава "Ройтерс". Още: САЩ искат да "възстановят" отношенията си с Колумбия

Вашингтон засилва ангажираността си в областта на сигурността в региона по редица въпроси, сред които нелегална миграция и наркотрафик. Американското влияние в Латинска Америка се затвърждава, в резултат на което американските сили заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро по време на нападение срещу Каракас в началото на тази година и засилиха икономическия натиск върху комунистически ръководената Куба.

Американско влияние в Латинска Америка

Рубио защити участието на САЩ в петролния сектор на Венецуела, заявявайки, че енергийните находища, държани преди това от китайски, руски и ирански компании, биха могли да генерират приходи за венецуелците чрез партньорство със Съединените щати при бъдещо демократично избрано правителство.

По-късно във вторник Рубио се срещна с десния колумбийски президент Абелардо де ла Есприеля в крайбрежния град Баранкиля.

По-късно тази седмица той ще пътува до Еквадор, за да се срещне с президента Даниел Нобоа, а след това до Перу за разговори с президента Кейко Фухимори, встъпила в длъжност на 28 юли.

Посещението идва в момент на нарастващо идеологическо сближаване с трите държави, което според Рубио е част от тенденция в Западното полукълбо към подкрепа за целите на Вашингтон.

"Имаме много общи интереси с тях, както по отношение на регионалния транснационален криминален тероризъм, така и по отношение на икономическите ангажименти. Надяваме се да сключим добри, солидни търговски сделки с всичките три държави в обозримо бъдеще", каза Рубио преди пътуването.

Дискусиите идват, тъй като Колумбия търси облекчение от американските тарифи от 12,5%, които влязоха в сила през юли, и които според официални лица биха могли да засегнат колумбийския износ.

Де Ла Есприела, антисистемна фигура, която нарича себе си "Тигърът", беше подкрепен от Тръмп и поиска от американския лидер да спре тарифите, след като мощно земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер удари западната част на страната през август, само дни след като Де Ла Есприеля положи клетва.

Рубио заяви след срещата им, че познава Де Ла Есприеля от години, преди колумбийският лидер да влезе в политиката, и приветства неговото лидерство.

Де Ла Есприела каза, че двамата мъже са обсъдили двустранни планове, които той нарече "Споразуменията от Баранкиля", включително икономическо възраждане и "защита на полукълбото".

"Колумбия иска да се консолидира като основен партньор на Съединените щати в полукълбото по отношение на сигурността", каза Де Ла Есприела. Колумбия ще се нуждае от помощ от САЩ със самолети, радари, дронове, хеликоптери, усилия за борба с прането на пари и други инструменти за сигурност, каза той.

Той се надява двете страни да си сътрудничат по това, което той нарече нов "План Родина", препратка към "План Колумбия" - съвместна програма срещу трафика на наркотици, започнала в края на 90-те години на миналия век, по която САЩ предоставиха милиарди долари на Колумбия.

Колумбия ще унищожи кокаиновите лаборатории и ще преследва наркобосовете, добави Де Ла Есприела.

Страната му е готова да изпълнява годишните цели в борбата срещу трафика на наркотици, каза той, очевидна препратка към споровете на Тръмп с левия предшественик на Де Ла Есприеля относно производството на кокаин.

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