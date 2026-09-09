Вълна от руски удари в Украйна, десетки са загинали (ВИДЕО)

Поредната вълна от руски атаки с безпилотни апарати в Украйна доведе до нови жертви и материални щети в няколко региона. Жена е загинала в Херсон при удар по многоетажна жилищна сграда, съобщи областният управител. Трима души са били ранени при атака в Харковска област, където местните власти регистрираха и пожар в складови помещения след поредния удар.

В Сумска област десет души пострадаха, след като руски дрон порази пътнически влак. При нападението са пламнали локомотивът и един от вагоните, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. При отделен удар с безпилотен апарат по влак, движещ се между Днипро и Запорожие, пък загина железопътен служител.

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Броят на цивилните жертви в Украйна е достигнал най-високото си ниво от май 2022 г. насам, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, предупреждавайки, че забавянето на военната помощ струва човешки животи. В изказването си Рюте призова съюзниците да ускорят подкрепата, тъй като Русия засилва атаките срещу украински градове и инфраструктура.

"Забавянето струва човешки животи", заяви Рюте и призова съюзниците да "направят още повече". По думите му най-неотложните нужди на Украйна включват системи за противовъздушна отбрана, украински дронове и боеприпаси с увеличен обсег.

Генералният секретар на НАТО предупреди също, че Русия адаптира въздушната си кампания, като използва все повече севернокорейски ракети и реактивни дронове.

"Държавите трябва да направят повече. Нямаме избор", заяви той.