Кабинетът "Радев":

Алекс Грозданов: "Чаках това събитие 14 години, защо да не зарадваме народа отново"

04 септември 2026, 15:18 часа 1014 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Алекс Грозданов: "Чаках това събитие 14 години, защо да не зарадваме народа отново"

Европейското първенство по волейбол започва след броени дни, а днес, на 4 септември, президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев и кметът на София Васил Терзиев откриха часовеника за обратно отброяване до старта на Евроволей 2026. Националният отбор на България ще открие първенството с домакинство на Северна Македония на 9 септември. Капитанът на "лъвовете" Алекс Грозданов говори пред медиите, като сподели, че е чакал този момент да дойде откакто е бил 14-годишен.

Алекс Грозданов: "Чаках това събитие 14 години"

Ето какво каза Алекс Грозданов: "Настроението в отбора е страхотно. Готвим се засилено, но вече оставяме малко повече време и за почивка, за да бъдем свежи за мачовете. През 2012 г. за първи път бях в тогавашната "Арена Армеец". Бях на 14 години, а оттогава изминаха още 14 - сега съм на 28. Наистина чаках това събитие 14 години. Дори в момента се настръхвам. Да играя пред 12 500 души в родния си град е нещо уникално.

Още: Джанлоренцо Бленджини: "Това е гордост, чака ни тежко първенство"

Алекс Грозданов

"Защо да не направим нещо хубаво"

Мисля, че по-силна емоция за един спортист може да бъде единствено Олимпиадата. Защо да не направим нещо хубаво и да зарадваме народа отново? Не обичам да давам обещания - ще покажем на игрището колко много го искаме". България е в група със Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел. Първият мач на "лъвовете" е срещу западната ни съседка на 9 септември, а последният от груповата фаза - на 16 септември срещу Полша.

Още: Любо Ганев: "Това ще бъде най-голямото събитие в България, залата ще бъде пълна"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол Алекс Грозданов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес