Алекс Грозданов: "Чаках това събитие 14 години, защо да не зарадваме народа отново"

Европейското първенство по волейбол започва след броени дни, а днес, на 4 септември, президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев и кметът на София Васил Терзиев откриха часовеника за обратно отброяване до старта на Евроволей 2026. Националният отбор на България ще открие първенството с домакинство на Северна Македония на 9 септември. Капитанът на "лъвовете" Алекс Грозданов говори пред медиите, като сподели, че е чакал този момент да дойде откакто е бил 14-годишен.

Алекс Грозданов: "Чаках това събитие 14 години"

Ето какво каза Алекс Грозданов: "Настроението в отбора е страхотно. Готвим се засилено, но вече оставяме малко повече време и за почивка, за да бъдем свежи за мачовете. През 2012 г. за първи път бях в тогавашната "Арена Армеец". Бях на 14 години, а оттогава изминаха още 14 - сега съм на 28. Наистина чаках това събитие 14 години. Дори в момента се настръхвам. Да играя пред 12 500 души в родния си град е нещо уникално.

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"Защо да не направим нещо хубаво"

Мисля, че по-силна емоция за един спортист може да бъде единствено Олимпиадата. Защо да не направим нещо хубаво и да зарадваме народа отново? Не обичам да давам обещания - ще покажем на игрището колко много го искаме". България е в група със Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел. Първият мач на "лъвовете" е срещу западната ни съседка на 9 септември, а последният от груповата фаза - на 16 септември срещу Полша.

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