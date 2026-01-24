Джанлоренцо Бленджини: „Радват ме младите играчи“

В периода от 16 до 18 януари в Арена „СамЕлион“, град Самоков, се проведе волейболния турнир за Купата на България. Един от многото зрители беше и селекционерът на националния ни отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини. Той изгледа всеки мач от 1/4-финалите до финала, като мисията му беше да следи младите таланти, които имат потенциал да играят за мъжкия национален тим.

Джанлоренцо Бленджини: „Радвам се да видя млади играчи“

Ето какво каза италианският специалист след края на турнира: „Трудно е да се направи едно-единствено заключение. Имаше отбори, смятани за фаворити, които не достигнаха до финала. Това често се случва в елиминационни турнири, за разлика от дълъг шампионат. Радвам се да видя млади играчи с много добри изяви. Това е изключително важно, особено като се има предвид, че някои волейболисти преминаха в по-силни първенства в чужбина. Така се отваря пространство за по-младите“.

„Бяха аутсайдери, това им помогна“

Бленджини обърна внимание на похода на Пирин Разлог в турнира. Смятаният за аутсайдер отбор стигна до финала, където загуби от Нефтохимик Бургас с 1:3 (25:27, 19:25, 25:19, 20:25). Ето какво каза националният ни селекционер: „Може би малцина очакваха да стигнат толкова далеч, но те го направиха. Срещнаха Левски на четвъртфиналите и ЦСКА на полуфиналите, така че бяха аутсайдери. Може би това им помогна да играят по-спокойно и освободено.

„Това дава възможност на младите да получат повече шансове“

Пирин имаше трима играчи под 23 години на терена, което ме прави много доволен. Понякога хората виждат само една част от картината. След като някои състезатели заминаха за по-силни първенства в Италия, Турция, Полша и Франция, се открива по-широка перспектива. Това дава възможност на младите да получат повече шансове. Играта в елита може да ускори тяхното развитие и в крайна сметка да повиши нивото на първенството. Това може да бъде предимство, ако се използва правилно“.

