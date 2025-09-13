Исторически гейм изведе България до огромна победа над Германия на старта на Световното!

Националният отбор по волейбол на България постигна вдъхновяващ успех над Германия с 3:0 гейма (40:38, 25:22, 25:20) на старта на Световното първенство по волейбол. "Лъвовете" спечелиха, след като в първата част измъкнаха най-дългия гейм, игран в цялата история на световните първенства - с невероятните 40:38 точки. А успехът над Бундестима дойде след игра без чист диагонал на разпределителя, като се използваха четирима посрещачи срещу силния начален удар на Германия.

България победи Германия с 3:0 гейма на Световното първенство

Джанлоренцо Бленджини заложи на следния стартов състав в Mall of Asia Arena: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Александър Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов и либеро Дамян Колев. И двата отбора разчитаха на агресивен сервис, което закономерно доведе до повече грешки в този елемент.

Александър Николов бе над всички с 27 точки (2 блокади и 1 ас). Втори по резултатност бе Мартин Атанасов с 11 точки, а Симеон Николов добави 9. България се справи отлично на блокада – 10 точки в този елемент. В много от игровите ситуации тя бе ключова за ефективната защита и прехода към контраатака.

"Добър резултат, но това беше само първият мач. Трябва да останем спокойни и стабилни от психологическа гледна точка, защото ни предстоят още два много важни двубоя. Лесно се работи с млади играчи, защото те имат много какво да учат. Това е нещото, което трябва да продължим да развиваме – да израстваме. А това може да стане само когато отиграваме всяка топка по най-добрия начин – не само по време на мачовете, а и във всяка тренировка. Нищо не трябва да променяме. Трябва да играем за всяка следваща топка и по никакъв начин да не мислим или да показваме, че вече сме постигнали нещо значимо", каза Бленджини.

"Много сме щастливи от тази победа, но първенството едва сега започва. Предстои ни мач срещу силния отбор на Словения. Всеки един ден работим да ставаме по-добри и да израстваме като отбор", добави Алекс Николов.

Чистата победа над Германия дава отлична изходна позиция за преминаване на груповата фаза на Мондиала.

