Ясен е съставът на България за волейболната Лига на нациите: двама големи отсъстват, включени са дебютанти

България постигна най-големия успех в модерната си волейболна история на Световното първенство във Филипините през 2025 г. Там “лъвовете“ спечелиха сребърните медали след страхотен поход до финала, загубен от Италия. Дойде време и за първите официални мачове на възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини след края на Световното. Волейболната Лига на нациите 2026 започва на 10 юни, а италианският специалист обяви състава за първата седмица.

България започва ВЛН 2026 на 10 юни

България започва участието си във волейболната Лига на нациите 2026 на 10 юни срещу Белгия. Другите съперници на “лъвовете“ от първата седмица ще бъдат Иран, Аржентина и Сърбия. Повече информация за срещите на България можете да намерите в Пълната програма на “лъвовете“ за волейболната Лига на нациите 2026. Изненадващите липси в състава на Джанлоренцо Бленджини са сребърните медалисти от Филипините Георги Татаров и Димитър Добрев, който изкара вирусно заболяване наскоро.

Друг отсъстващ е Димитър Димитров. А дебютанти в селекцията са Жасмин Величков и Денислав Бърдаров. Те впечатлиха с добрите си изяви по време на приятелките мачове от турнира “Силезия къп“ в Полша.

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Алекс и Мони Николови повеждат България

Ето и пълния състав на България за първата седмица от волейболната Лига на нациите 2026. Разпределители са Симеон Николов, Стоил Палев. Диагонал ще бъде Васил Антов. Посрещачи са Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков. Централните блокировачи са Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков. И в ролата на либеро влизат Дамян Колев и Руси Желев.

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