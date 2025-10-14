62 500 срещу 25 000: Любо Ганев разкри защо София ще приеме мачовете от ЕвроВолей 2026

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев коментира решението на Управителния съвет на централата мачовете от предстоящото Европейско първенство да се играят в София, а не във Варна. Бившият състезател говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че в столицата много повече фенове ще могат да посетят двубоите, а това е от първостепенно значение за избора на града-домакин.

Любо Ганев заяви, че за 5 мача в София 62 500 зрители ще могат да гледат двубоите на България само в груповата фаза. Сметката показва, че за същия брой срещи едва 25 000 души ще присъстват на трибуните във Варна. Той също така добави, че решението столицата да бъде домакин на мачовете от ЕвроВолей 2026 е било взето почти единодушно.

Какво обясни президентът на БФВ

„Решението, което взехме бе единствено и само с цел да дадем възможност на повече хора да подкрепят националния отбор на България. За 5 мача в София 62 500 зрители ще могат да гледат на живо двубоите на България само в груповата фаза“.

„Ако ЕвроВолей 2026 бе във Варна, то максимум 25 000 щяха да имат възможност да гледат на живо изявите на възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини. Решението на Управителният съвет днес бе взето почти единодушно“, заяви президентът на Българската федерация по волейбол.

