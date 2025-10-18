Войната в Украйна:

Симеон Николов ги почна в Русия, дебютира с чиста победа

18 октомври 2025, 17:44 часа 815 прочитания 0 коментара

Една от звездите на националния отбор по волейбол на България Симеон Николов дебютира за своя Локомотив Новосибирск с чиста победа при гостуването на Кузбас Кемерово - 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) в препълнената зала. Разпределят игра цял мач под ръководството на Пламен Константинов и асистента му Андрей Жеков. По-малкият брат Николов записа 6 точки (1 ас, 2 блока, 75% ефективност в атака).

Победа за Мони Николов

Българинът осигури разнообразна игра за тима си, като направи и една от запазените си точки при изненадваща атака през центъра и забиване на топката. Националът ни записа и ас за 7:3 за Локомотив в третия гейм. Омар Курбанов бе най-резултатен за Локомотив с 12 точки (1 ас, 4 блока). Във втория кръг тимът ще изиграе първия си домакински мач в сряда (22 октомври) срещу Динамо-Урал.

Преди дни Симеон Николов попадна под светлината на прожекторите с любопитна облекло. Той сложи униформа при представянето си в Новосибирск. Той и другите нови играчи бяха с железничарски фуражки с оглед принадлежността на клуба. Николов, заедно със Сам Деруу, с Егор Феоктистов и Александър Маркин, бяха главните действащи лица на традиционната предсезонна среща на тима с ръководството на клуба и Западно-Сибирското железничарско дружество (Филиал на Руските железници).

Джем Юмеров
