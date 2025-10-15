Неочакван обрат: Казийски ще играе за Локомотив, но само в 2 мача, събира се с Радо Стойчев в новия си клуб

Неочакван обрат в българския клубен волейбол! Матей Казийски ще играе за Локомотив Авиа, но само в два мача. Това съобщиха колегите от „Спортал“. Както е известно, наскоро стана ясно, че именитият посрещач ще облече екипа на пловдивския клуб. Той дори подписа договор с Локомотив, но се оказа, че Казийски може да продължи кариерата си друг отбор, в който да се събере със своя добър приятел Радостин Стойчев.

Казийски ще облече екипа на турския Халбанк

Според информациите Казийски ще излезе с екипа на Локомотив в предстоящия на 18 октомври полуфинал от турнира за Суперкупата на България срещу Нефтохимик 2010. Ако пловдивчани отстранят бургазлии и се класират за финала, то 41-годишният ветеран ще играе и в този мач. След това обаче неговите изяви у нас ще приключат. Причината е, че турският Халбанк, където треньор е Радостин Стойчев, очаква Казийски да се присъедини към тима. Отборът от Анкара има спешна нужда от играч на неговия пост, тъй като Александър Слевка е тежко контузен.

Специална клауза в договора на волейболиста с Локомотив

Най-вероятно Матей Казийски ще подпише договор за 3 месеца с Халбанк и ще се завърне в Локомотив за втория полусезон на първенството. Мениджърът на пловдивчани Людмил Найденов разкри, че в контракта на клуба с волейболиста има клауза, която му позволява да се възползва от изгодна оферта.

„Матей Казийски има договор с Локомотив. Тренира усилено с отбора и се готви за Суперкупата на България. Имаме договор с него. Контрактът с Казийски обаче има точка, в която ако той получи изгодна оферта и иска да се възползва от нея, може да го направи по всяко време”, заяви Людмил Найденов пред "Спортал".

