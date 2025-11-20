Войната в Украйна:

20 ноември 2025, 09:16 часа 204 прочитания 0 коментара
Левски загуби тежко на прага на Шампионска лига

Шампионът на България Левски София стартира третия квалификационен кръг за Шампионска лига по волейбол с поражение. Тимът на Николай Желязков загуби от Гуагуас Лас Палмас като гост с 0:3 (17:25, 23:25, 18:25). Това беше и първият двубой помежду им от третия кръг на квалификациите. Реваншът ще се изиграе на 26 ноември, сряда от 20:00 ч. в зала „Левски София“. „Сините“ все още имат шанс за класиране.

Левски трябва да победи с 3:0 или 3:1 на реванша, за да има шанс

Ако възпитаниците на Желязков победят с 3:0 или 3:1 гейма в реванша, ще се стигне до т.нар. „златен гейм“. Успех с 3:2 няма да бъде достатъчен на Левски и ще го изхвърли от квалификациите за груповата фаза на турнира. Ако все пак успеят да победят, „сините“ ще се класират в група „С“ на Шампионската лига. Там ги чакат германският Берлин Рисайклинг Волейс, чешкият Лъвове Прага и италианският гранд Перуджа.

ВК Левски

Левски се опъна на Гуагуас, но испанците взеха своето

В началото на първия гейм Левски поведе с 3:2, но домакините скоро обърнаха играта. В течение на първата част Гуагуас водеше с 15:10 и 20 :13, за да спечели сравнително лесно с 25:17. Втората част беше по-оспорвана, като Левски изоставаше само с 3 точки при резултат 14:11. След това „сините“ се добраха до 22:22, но в крайна сметка испанците взеха гейма с 25:23. Третата част отново беше под контрола на домакините. Те поведоха убедително с 10:5 и 15:7, и приключиха срещата при 25:18 след 85 минути игра.

Николай Илиев
