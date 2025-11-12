Прекрасно! Българският хегемон ще играе в Шампионската лига по волейбол за 9-и път!

Българският хегемон Марица Пловдив ще играе в групите на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир – Шампионската лига, за девети пореден път! "Жълто-сините" спечелиха и реванша срещу хърватския Динамо Загреб с 3:0 гейма (25:13, 25:10, 25:20) в решаващия кръг за влизане в същинската фаза на надпреварата. Най-резултатна за победата на маричанки беше Ива Дудова с 18 точки, от които 4 аса. С 9 точки се отчете Борислава Съйкова, а по 8 добавиха Виктория Коева и Боряна Ангелова.

Марица ще играе в Шампионска лига!

В зала "Колодрума" възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек взеха инициативата от самото начало с 8:2, като го увеличиха до 16:9. Това даде необходимата увереност на пловдивчанки, които до края разгърнаха потенциала си в нападение и спечелиха категорично първата част с 25:13. Доминацията продължи и във втория гейм.

⭐️Ива Дудова изигра впечатляващ мач срещу Динамо, отбелязвайки 18 точки, от които 4 аса и 2 блокади, и заслужено бе...

Марица започна със серия от 12:4. Силният начален удар даде възможност и на блокадата на родния тим да заработи, за да може разликата да достигне 13 точки при 20:7. Така и втората част отиде на сметката на "жълто-сините". Състезателките на Ахметджан Ершимшек успяха да си осигурят преднина от три точки в началото на третия гейм, която поддържаха безпроблемно до 18:15. След това шампионките на България спечелиха три поредни разигравания за 21:15 и Кая Николова затвори мача с точка за 25:20.

Така след чистата победа в хърватската столица в първия мач маринчанки елиминираха своя съперник. Марица продължава напред към груповата фаза на Шампионската лига и попада в Група “Е” на турнира, където са още полският Делепорес Жешув, шампионът на Германия Палмберг Шверин и френският Льовалуа Пари Сен Клу.

