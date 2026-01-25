Спорт:

Алекс Николов блести при странна загуба на Лубе Чивитанова

Волейболната звезда на България Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова допуснаха загуба с 1:3 (17:25, 36:38, 25:12, 21:25) гейма срещу домакина Алианц Милано в двубой от 18-ия кръг в шампионата на Италия. Родният национал реализира 30 точки (5 аса!, 4 блока, 60% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане) и стана най-резултатен за гостите, но те успяха да спечелят само третия гейм.

Пред над 3000 зрители в зала "Пала Лидо" крайно любопитен беше вторият гейм. Милано водеше с 21:16, Чивитанова се добра до равенство 24:24, но отстъпи драматично с две точки разлика - 36:38. Най-резултатен за домакините стана Фере Режер с 25 точки. Матия Ботоло добави още 16 точки за Кучине Лубе в срещата, продължила час и 53 минути. 

Чивитанова се намира на седмо място в класирането с актив от 31 точки. Отборът е в серия от две поредни загуби. В следващия 19-и кръг Николов и компания имат визита на Верона. Дербито е в неделя (1 февруари) от 19,00 часа българско време.

Преди дни Александър Николов пак беше най-резултатен при победата на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига. Родният национал реализира 19 точки за успеха на италианския си отбор с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) гейма срещу домакина Варшава (Полша) в среща от третия кръг в група „Е“ на надпреварата.

Джем Юмеров
